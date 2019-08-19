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Чтобы работать незамедлительно: Депутаты вместо отпусков изучат вмешательство в дела России
19 августа 2019, 20:39 • 77 • Политика
Депутаты Государственной Думы будут отозваны из отпусков для незамедлительного начала работы в составе комиссии по вмешательству в дела России. Как подчеркнули в нижней палате, было решено, чтобы комиссия начала работать незамедлительно.
Российские депутаты Госдумы прервут свои отпуска для незамедлительной работы комиссии по вмешательству в дела России. Как пояснил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, в рамках немедленного старта работы комиссии депутаты будут отозваны из отпусков.
По его словам, было решено, что комиссия по изучению вмешательства во внутренние дела страны должна начать работу немедленно.
Отмечается, что в составе комиссии будет заседать 12 парламентариев.
В основе взаимоотношений с Россией, указал Володин, должен лежать принцип невмешательства во внутренние дела, передаёт РИА Новости.
"Огромное количество фактов сегодня говорит об обратном. Мы с вами видим, как на государственных каналах ряда стран звучат заявления «Вставай, Москва», призывы, указывают место сбора. Всё это говорит о вмешательстве. Мы этого допустить не можем", - подчеркнул он.
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