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Чтобы приняли за "шпиона", особого ума не надо: Коц рассказал о своем опыте в ливийском плену
06 июля 2019, 07:24 • 107 • В мире
Военный корреспондент kp.ru Александр Коц рассказал, как в ходе работы в Ливии его дважды принимали за шпиона. По его словам, "действительно, чтобы тебя приняли за шпиона в Ливии, особого ума не надо".
Не раз освещавший ситуацию из "горячих точек" военкор kp.ru Александр Коц объяснил, почему задержание двух русских в Ливии по обвинению в шпионаже не является такой уж удивительной вещью. Ранее стало известно, что двое сотрудников Фонда защиты национальных ценностей в мае были арестованы на территории Ливии. Сотрудники Фонда занимались обычными соцопросами - изучали культурную, гуманитарную и политическую обстановку в стране, однако местные подозревают их в некоем вмешательстве в выборы.
Но в Фонде эти подозрения категорически опровергают.
Как рассказал военкор Коц, подобные обвинения в Ливии против граждан неудивительны. Он и сам дважды задерживался на территории этой страны. Впервые он попал в плен в 2011 году, а второе задержание произошло два месяца назад, передает Nation News.
Тогда из-за одной неосторожности в рамках боевых действий команде Коца запретили работать опять же из-за обвинения в "шпионаже".
"Поэтому действительно, чтобы тебя приняли за шпиона в Ливии, особого ума не надо", - рассказал Коц в комментарии изданию iReactor.
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