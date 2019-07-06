Чтобы приняли за "шпиона", особого ума не надо: Коц рассказал о своем опыте в ливийском плену

Не раз освещавший ситуацию из "горячих точек" военкор kp.ru Александр Коц объяснил, почему задержание двух русских в Ливии по обвинению в шпионаже не является такой уж удивительной вещью. Ранее стало известно, что двое сотрудников Фонда защиты национальных ценностей в мае были арестованы на территории Ливии. Сотрудники Фонда занимались обычными соцопросами - изучали культурную, гуманитарную и политическую обстановку в стране, однако местные подозревают их в некоем вмешательстве в выборы.

Но в Фонде эти подозрения категорически опровергают.

Как рассказал военкор Коц, подобные обвинения в Ливии против граждан неудивительны. Он и сам дважды задерживался на территории этой страны. Впервые он попал в плен в 2011 году, а второе задержание произошло два месяца назад, передает Nation News.

Тогда из-за одной неосторожности в рамках боевых действий команде Коца запретили работать опять же из-за обвинения в "шпионаже".

"Поэтому действительно, чтобы тебя приняли за шпиона в Ливии, особого ума не надо", - рассказал Коц в комментарии изданию iReactor.