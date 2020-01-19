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«Чтобы правда не забывалась»: Путин заявил, что Россия не позволит стереть память о Великой Отечественной войне

19 января 2020, 23:39  •  42 • В России
Россия должна сделать всё, чтобы историческая правда о Великой Отечественной войне не забывалась, заявил Владимир Путин. Российский лидер подчеркнул, что Москва не позволит никому стереть память о событиях тех дней. Он напомнил о планах создать информационный центр с архивными документами, фотографиями и видеозаписями, которые помогут сохранить объективное освещение истории.
 
kremlin.ru
 

Россия не позволит никому забыть историю Великой Отечественной войны. Об этом заявил президент Владимир Путин в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Мы никому ничего не должны доказывать и должны сделать другое. Мы должны сделать всё, чтобы эта правда не забывалась. Мы должны противопоставить этому объективную информацию, которой у нас достаточно», — сказал он.

Так, по словам Путина, с этой целью Россия создаст архивный центр с документами, видеозаписями и фотографиями.

«Мы создадим центр из архивных документов, видео- и фотоматериалов, которые на десятилетия вперёд, а может быть, и на гораздо больший срок вперёд, не дадут никому возможности извращать эту историю для того, чтобы достигать каких-то своих конъюнктурных, сиюминутных политических целей, наносить ущерб памяти нашего народа, памяти наших отцов, дедов, которые отдали свои жизни в борьбе с нацизмом», — отметил глава государства.

«Всё забывается, всё стирается. Не можем позволить никому стереть, не позволим», — подчеркнул Путин.

О создании центра архивных документов и материалов Путин сообщал в ходе послания Федеральному Собранию 15 января. Как отмечал президент, это будет «крупнейший и самый полный комплекс», доступный как для россиян, так и иностранцев. 18 января он отметил, что это не даст возможности переиначивать исторические факты.

«Мы заткнём рот тем, кто пытается переиначить историю, подать её в ложном свете и принизить роль наших отцов, наших дедов, наших героев, которые погибали, защищая свою Родину и защищая весь мир практически от коричневой чумы — от нацизма», — сказал он.

Создание такого центра позволит получить доступ ко всем рассекреченным данным в одном месте, отметил военный историк Юрий Кнутов.

«Это очень хорошая идея. Уже сейчас Министерство обороны выкладывает документы, ими можно пользоваться, они в открытом доступе. В том числе выкладываются документы по погибшим военнослужащим, можно найти своих родственников. Другие архивы в этом деле пока участвуют слабо. И вот создание такого центра значит, что в одном месте будут собраны все рассекреченные документы», — сказал он RT.

«В угоду политической конъюнктуре»

Отметим, что недавно, 17 января, отмечалось 75-летие освобождения Варшавы от немецкой оккупации. В Москве в честь годовщины был дан салют, а Минобороны опубликовало архивные документы об освобождении польской столицы. В частности, они свидетельствуют о террористическом характере деятельности подпольной Армии Крайовой, а также помощи Варшавскому восстанию со стороны Красной армии.

Однако в самой Польше эта дата не отмечается. По данным РИА Новости, на этот день в Варшаве были зарегистрированы лишь два частных уличных мероприятия. В пресс-службе города заявили, что «много лет 17 января не является датой, официально отмечаемой в Варшаве».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила недоумение по поводу решения местных властей.

«Если говорить об очевидной тенденции, то я не могу понять, как можно отмечать дату начала войны и при этом практически игнорировать даты освобождения? Одновременно с этим предпосылки начала войны и предвоенная ситуация полностью искажаются. Такими темпами в Европе антифашисты опять будут вынуждены уйти в подполье», — написала она в Facebook.

Позже замглавы МИД Польши Павел Яблоньский заявил, что опубликованные Минобороны России данные — это «попытка переписывания истории», а также сказал, что СССР не освободил Варшаву в 1944 году, а принёс «новое коммунистическое рабство».

Комментируя эти слова, посол России в Варшаве Сергей Ананьев отметил, что в Польше исторические факты трактуются и подбираются таким образом, чтобы соответствовать определённой политической позиции.

«Проблема заключается в том, что в угоду нынешней политической конъюнктуре в рамках так называемой исторической политики факты истории трактуются, подбираются так, чтобы доказывать определённые исторические постулаты, которые, собственно, с историей зачастую не имеют никакой связи», — сказал посол.

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