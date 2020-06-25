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Чтобы потом не говорили... Путин сделал чиновникам предупреждение в преддверии голосования

25 июня 2020, 19:00  •  23 • Политика
Президент РФ Владимир Путин сделал чиновникам предупреждение, запретив им даже думать о манипуляциях с цифрами во время голосования по поправкам в Конституцию. По его словам, всё должно быть максимально прозрачно и корректно, чтобы потом не говорили о нелегитимности голосования.
Нельзя допускать никакой принудиловки, накрутки явки, не говоря уже о сбоях при учёте поданных голосов, чтобы впоследствии никто и никогда не мог поставить под сомнение позицию, которую выскажут граждане России, - отметил глава государства.
При этом российский лидер похвалил Общественную палату России, которая смогла быстро и качественно сформировать корпус наблюдателей, несмотря на сложности, связанные с эпидемией коронавируса.
Путин обратился к наблюдателям с призывом тщательно следить за ходом голосования и сообщать обо всех нарушениях, включая игнорирование санитарной безопасности на участках.
Напомним, что 1 июля в России состоится общероссийское голосование (на участке или на дому) по внесению поправок в Конституцию. На суд жителей страны будет вынесен целый комплекс предложений социального и политического характера.

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