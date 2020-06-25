Чтобы потом не говорили... Путин сделал чиновникам предупреждение в преддверии голосования

Нельзя допускать никакой принудиловки, накрутки явки, не говоря уже о сбоях при учёте поданных голосов, чтобы впоследствии никто и никогда не мог поставить под сомнение позицию, которую выскажут граждане России, - отметил глава государства.

При этом российский лидер похвалил Общественную палату России, которая смогла быстро и качественно сформировать корпус наблюдателей, несмотря на сложности, связанные с эпидемией коронавируса.

Путин обратился к наблюдателям с призывом тщательно следить за ходом голосования и сообщать обо всех нарушениях, включая игнорирование санитарной безопасности на участках.

Напомним, что 1 июля в России состоится общероссийское голосование (на участке или на дому) по внесению поправок в Конституцию. На суд жителей страны будет вынесен целый комплекс предложений социального и политического характера.