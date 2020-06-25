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Чтобы потом не говорили... Путин сделал чиновникам предупреждение в преддверии голосования
25 июня 2020, 19:00 • 23 • Политика
Президент РФ Владимир Путин сделал чиновникам предупреждение, запретив им даже думать о манипуляциях с цифрами во время голосования по поправкам в Конституцию. По его словам, всё должно быть максимально прозрачно и корректно, чтобы потом не говорили о нелегитимности голосования.
При этом российский лидер похвалил Общественную палату России, которая смогла быстро и качественно сформировать корпус наблюдателей, несмотря на сложности, связанные с эпидемией коронавируса.
Путин обратился к наблюдателям с призывом тщательно следить за ходом голосования и сообщать обо всех нарушениях, включая игнорирование санитарной безопасности на участках.
Напомним, что 1 июля в России состоится общероссийское голосование (на участке или на дому) по внесению поправок в Конституцию. На суд жителей страны будет вынесен целый комплекс предложений социального и политического характера.
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