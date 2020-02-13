Чтобы поменьше приезжали: Власти Венеции вводят новый туристический налог

С 1 июля 2020 года туристы, приезжающие в Венецию, должны будут уплатить так называемый налог на въезд - это аналог туристического налога, который сейчас платят все, кто останавливается в гостиницах города каналов и гондол.

Как сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источники в мэрии Венеции, сумма нового налога составит от 3 до 10 евро в зависимости от загруженности туристами. Как добавили представители администрации города, налог нужно будет уплатить только в том случае, если вы приезжаете на один день и не планируете ночевать в гостинице. В остальных случаях путешественники, как и прежде, должны уплатить туристический налог.

Данная мера была предложена властями города давно, но принятие её постоянно откладывалось. Теперь же стало известно об окончательном решении, поэтому тем, кто хочет сэкономить небольшую, но приятную сумму (в среднем 6 евро), лучше посетить Венецию до 1 июля.