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Чтобы поддержать население: Путин подписал закон о кредитных каникулах из-за коронавируса
04 апреля 2020, 20:35 • 29 • Политика
Закон о праве простых граждан страны и представителей малого бизнеса на кредитные каникулы, связанный с мерами по предотвращению распространения коронавируса, был подписан президентом России.
Текст документа уже появился на официальном портале правовой информации. Согласно закону, который оформлен как поправка к законопроекту о полномочиях Банка России по повышению финансовой грамотности населения и МСП, граждане, как физические лица, так и ИП, теперь имеют возможность получить отсрочку сроком до полугода для погашения долгов и уплаты процентов по кредитам.
За это время банки не смогут потребовать досрочного погашения долга или изъять недвижимость, которая являлась залогом.
Для оформления кредитных каникул гражданам необходимо подать соответствующую заявку, а в течение 90 дней представить документы, которые подтверждали бы убытки в 30% и более процентов, которые заёмщики понесли из-за ограничительных мер, введённых правительством на фоне борьбы с COVID-19. Заёмщик может обратиться в банк в любой момент в течение времени действия кредитного договора, но не позднее 20 сентября 2020 года.
Напомним, 1 апреля депутаты Госдумы приняли в третьем и уже окончательном чтении поправки в закон о ЦБ, которые предусматривают кредитные каникулы, как для граждан нашей страны, так и для бизнеса - индивидуальных предпринимателей и малых предприятий. Речь идёт о тех, кто из-за ситуации с распространением коронавируса оказался в тяжёлых обстоятельствах.
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