«Чтобы не стать колонией». От Зеленского требуют начать шантаж МВФ угрозой дефолта

Украинская власть могла бы не продавливать законы, нужные МВФ, а давить на фонд, требуя реструктуризации долга под угрозой дефолта.Об этом в эфире канала Politeka Online заявил лидер партии «Национальный корпус» Андрей Белецкий.«Во власти – люди, которые лоббирует международные и транснациональные структуры. Для них интересы наших кредиторов, например, МВФ, в разы важнее, чем интересы обычного украинца. Они могли бы давить, могли бы использовать возможность дефолта. Дефолт – это плохо, безусловно.Но много стран использовали дефолт как инструмент, они аргументировано пояснили: вы не получите ничего, если будет дефолт, то вы как кредиторы пострадаете так же, как страна. И им шли навстречу. Мы этого не делаем. Этой власти давить на простого украинца проще, чем на МВФ», – считает Андрей Билецкий.Он назвал «маразматическим» заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля о том, что в мае в стране будет создано 500 тысяч рабочих мест.«Шмыгаль не смог пояснить свою маразматическую фразу о том, что он создаст 500 тысяч рабочих мест. Откуда он их возьмет? Такие заявления сейчас не рискует делать никто. Никто из самых мощных экономик не скажет, что он в мае сделает 500 тысяч рабочих мест. А вот Шмыгаль сделает», – недоумевает глава «Нацкорпуса».Он прогнозирует, что бюджет страны пересмотрят в сторону увеличения дефицита.«Его еще раз пересмотрят. Потому что этих денег просто нее хватит, даже этого увеличения дефицита бюджета в три раза», – считает Белецкий.Также праворадикальный политик полагает, что Украина лишится основных источников поступления валюты.«Уже не будет экспорта дешевой рабочей силы, металлургии и сырья. Мы уже не можем на этом выезжать. Это приведет нас уже к статусу прямой колонии, уже даже не криптоколонии, а прямой колонии развитых стран мира», – резюмировал Билецкий.