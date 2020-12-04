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Чтобы не портили воздух: О новой должности Чубайса рассказал источник

04 декабря 2020, 15:45  •  98 • Политика
Источники, близкие к правительству, сообщают, что для ушедшего в отставку Анатолия Чубайса уже присмотрели новую должность. Экс-глава "Роснано" будет следить за тем, "чтобы не портили воздух", иными словами, займётся вопросами изменения климата и "зелёных технологий".
Одним из возможных вариантов нового назначения Анатолия Чубайса может стать пост советника президента по инновациям и "зелёным технологиям" - об этом пишет The Bell со ссылкой на источник, близкий к аппарату правительства и к самому Чубайсу.
"Эта тема близка к тому, чтобы стать для него основной", - приводит издание слова знакомого Чубайса. Правда, конкретная должность пока не называется, известно лишь, что в правительстве его точно не будет.
Источники предполагают, что бывший глава "Роснано" займётся широким кругом проблем. Это и исполнение Россией положений Парижского соглашения о сокращении выбросов CO2, и привлечение "зелёных инвестиций", и многое другое.
При этом одним из основных векторов деятельности Анатолия Чубайса может стать программа действий России в связи с введением в 2022 году в ЕС углеродного налога.
Также источник The Bell раскрыл причины отставки Чубайса: он признался, что вопрос об этом стоял уже давно, но с приходом Мишустина на пост премьера он наконец решился. По словам источника, правительство было недовольно тем, что госкорпорации не координировали свои действия друг с другом.
Предполагается, что о новом назначении Чубайса будет объявлено не позже начала следующей недели.
Ранее, напомним, обозреватель Царьграда, политический консультант Андрей Перла озвучил прогноз возможных вариантов назначений Чубайса. Он считает, что есть два варианта развития событий и, соответственно, отношения к произошедшему.
Первый - Чубайс уходит из "Роснано", чтобы возглавить что-то столь же значительное. Например, как предрекали некоторые аналитики, стать главным по развитию Арктики. Второй - Чубайс уходит "в никуда", он больше не будет частью высшего российского истеблишмента", - предположил Перла, добавив, конечно, что сегодня без всякого преувеличения большинство граждан страны, большинство русских людей надеются на второй исход.

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