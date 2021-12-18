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Чтобы не покупать детали у России, Украина откажется от советских палубных вертолётов и летающих лодок

18 декабря 2021, 09:20  •  88 • Украина

В Военно-морских силах Украины ищут решение проблемы замены советских вертолетов палубной авиации Ка-27 и Ка-29.

Об этом сообщил командующий ВМС контрадмирал Алексей Неижпапа.

По словам военного, одна из причин, почему технику еще советской разработки хотят снять с вооружения, — это необходимость покупать запчасти у России.

«Продолжается работа по восстановлению парка противолодочных вертолетов, а также ищем решения по замене вертолетов палубной авиации.

Как известно, у нас на вооружении Ка-27 и Ка-29, запчасти к которым производятся только в России, поэтому ведем работу по замене данной платформы на другую. Рассматривается два варианта: отечественный или от иностранных партнеров», — сказал Неижпапа.

При этом идет восстановление парка противолодочных вертолетов М-14, а в следующем году морская авиация ВМСУ планирует получить дополнительные самолеты транспортной авиации.

По данным справочника о военной авиации стран мира World Air Forces 2022, морская авиация ВМС Украины имеет два патрульных самолета Бе-12, два транспортных самолета Ан-26, четыре вертолета Ка-27, четыре вертолета Ми-14 и один Ка-226.

Однако в справочнике не названы Ка-29, о которых говорил Неижпапа.

Кроме того, Бе-12 (летающие лодки) в строю морской авиации фактически не летают. Один из этих самолетов с 2019 года стоит на перманентном ремонте.

Бе-12 «Чайка» — советский противолодочный самолёт-амфибия. По кодификации НАТО: Mail. На момент создания был самым большим серийным самолётом-амфибией в мире.

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