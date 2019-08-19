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Чтобы не опознали: Как израильские F-35 "сбрасывают шкурку" перед русскими С-400
19 августа 2019, 04:24 • 41 • В мире
Иракская разведка выяснила, как израильские истребители F-35 "сбрасывают шкурку" перед спецоперациями в Сирии и Ираке. В частности, ПО военных самолётов "маскируется". По мнению экспертов, это необходимо, чтобы истребители невозможно было опознать при помощи С-300 и С-400.
Израильские военные самолёты F-35 пытаются сбить сирийские С-300 и российские С-400 при помощи "маскирующегося" ПО. Как утверждают источники иракской разведки, при воздушных операциях в Ираке и Сирии истребители пятого поколения F-35 воспользовались технологией, согласно которой программное обеспечение изменяется, чтобы истребители невозможно было опознать.
По оценкам специалистов, подобным образом израильские военные, по всей видимости, пытаются запутать российские и сирийские системы противовоздушной обороны С-400 и С-300, передаёт "Авиа.про".
Примечательно, что в Израиле пока не комментируют смену кодировки своих военных судов, притворяющихся самолётами другой модификации.
При этом в СМИ неоднократно поднимался вопрос об активности израильской авиации в САР. В израильской прессе также упоминалось, что установленные в САР средства РЭБ якобы мешают израильским F-35 выполнять полёты над Сирией.
Напомним, что на днях появилась информация, что в сирийском Масьяфе на боевое дежурство заступили комплексы С-300.
В минувшем году Россия поставила САР три дивизиона С-300ПМ-2. Эти системы имеют отличия от классической "трёхсотки". В частности, они оснащены более совершенной многофункциональной радиолокационной станцией, мобильным командным пунктом, а также станцией подсвета и наведения (стрельбовым радаром).
Преимущества в расположении позволит комплексу лучше мониторить воздушную ситуацию, в частности следить за израильскими самолётами на сирийском побережье, в районе которого ранее произошёл инцидент с крушением российского Ил-20.
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