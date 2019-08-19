Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Республики, развалившие СССР, стали самыми «быстро исчезающими» странами мира
"Если мне разрешит народ": Какие условия по присоединению Чечни выстав...
Чему обучали в Эстонии либералов из уральского «Мемориала»? (Руслан Осташко)
«Лучшие умы бегут из России». Подсчитано количество
Главная / В мире

Чтобы не опознали: Как израильские F-35 "сбрасывают шкурку" перед русскими С-400

19 августа 2019, 04:24  •  41 • В мире
Иракская разведка выяснила, как израильские истребители F-35 "сбрасывают шкурку" перед спецоперациями в Сирии и Ираке. В частности, ПО военных самолётов "маскируется". По мнению экспертов, это необходимо, чтобы истребители невозможно было опознать при помощи С-300 и С-400.
Израильские военные самолёты F-35 пытаются сбить сирийские С-300 и российские С-400 при помощи "маскирующегося" ПО. Как утверждают источники иракской разведки, при воздушных операциях в Ираке и Сирии истребители пятого поколения F-35 воспользовались технологией, согласно которой программное обеспечение изменяется, чтобы истребители невозможно было опознать.
По оценкам специалистов, подобным образом израильские военные, по всей видимости, пытаются запутать российские и сирийские системы противовоздушной обороны С-400 и С-300, передаёт "Авиа.про".
#BREAKING: Key reason behind #Iraq's request from #US & its allies to halt all military flights of anti-#ISIL Op. #InherentResolve over #Iraq is that the #Israel Air Force's F-35Is used call-signs & IFF codes of #USAF's F-35As during their airstrike against #PMU base on 19 July! https://t.co/Wr8IjoesSS pic.twitter.com/g3Zl7ikMlw
— Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) August 17, 2019
Примечательно, что в Израиле пока не комментируют смену кодировки своих военных судов, притворяющихся самолётами другой модификации.
При этом в СМИ неоднократно поднимался вопрос об активности израильской авиации в САР. В израильской прессе также упоминалось, что установленные в САР средства РЭБ якобы мешают израильским F-35 выполнять полёты над Сирией.
Напомним, что на днях появилась информация, что в сирийском Масьяфе на боевое дежурство заступили комплексы С-300.
В минувшем году Россия поставила САР три дивизиона С-300ПМ-2. Эти системы имеют отличия от классической "трёхсотки". В частности, они оснащены более совершенной многофункциональной радиолокационной станцией, мобильным командным пунктом, а также станцией подсвета и наведения (стрельбовым радаром).
Преимущества в расположении позволит комплексу лучше мониторить воздушную ситуацию, в частности следить за израильскими самолётами на сирийском побережье, в районе которого ранее произошёл инцидент с крушением российского Ил-20.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



41
Источник
Похожие новости
19 августа 2019, 04:24
Чтобы не опознали: Как израильские F-35 "сбрасывают шкурку" перед русскими С-400
19 августа 2019, 04:24
"Стратегический интерес": Трамп готов обсудить с Данией покупку Гренландии
18 августа 2019, 18:39
Климатическое оружие? Да, есть, в руках…климата
19 августа 2019, 00:54
«Насилие становится частью игры»: почему в американском Портленде происходят столкновения ультраправых и антифашистов
18 августа 2019, 15:24
Застрелен соратник беглого олигарха Плахотнюка: Рядом с телом обнаружили таинственную записку
19 августа 2019, 04:09
Нехватка продуктов, лекарств и топлива: как в Великобритании оценивают возможные последствия «жёсткого» брексита
Новости партнеров
 
Выбор дня
19 августа 2019, 02:39
Республики, развалившие СССР, стали самыми «быстро исчезающими» странами мира
19 августа 2019, 01:09
Свидомит съездил в Грузию, написал отзыв и... расстроил еврогрузин (Руслан Осташко)
19 августа 2019, 00:54
Кличко прокомментировал своё высказывание о «завтрашнем дне»
19 августа 2019, 00:54
«Ведутся расшифровка и анализ»: в МАК рассказали о состоянии чёрных ящиков севшего в ...
19 августа 2019, 00:54
«Насилие становится частью игры»: почему в американском Портленде происходят столкнов...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 августа 2019, 21:09
Украина не имела права перекрывать Северо-Крымский канал. После этого начало затапливать Херсонскую область
16 августа 2019, 04:54
Запад: Россия ОБЯЗАНА рассказать о своей новой ракете (Анна Сочина)
18 августа 2019, 13:39
«Фабрика идиотизма»: В Крыму прокомментировали заявление Джемилева «о возвращении Крыма Украине»
17 августа 2019, 03:39
"Убило перед самым днём рождения": Бойцы Донбасса сообщили о новых смертях в ВСУ
14 августа 2019, 10:24
Вылет киевского «Динамо», трудности «Аякса» и 22 пенальти в Копенгагене: итоги ответных матчей квалификации ЛЧ
12 августа 2019, 06:39
"Армия России пошла в атаку, гремят бои": Украинское издание впало в истерику
14 августа 2019, 00:54
"Русские теперь за всё отвечают": Алек Болдуин объяснил, почему смерть Эпштейна "повесили" на Москву
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.