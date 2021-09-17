Чтобы не начал войну: у президента США отобрали ядерную кнопку

В январе этого года законно избранный президент США не контролировал американское ядерное оружие. Эту сенсационную новость принес нам знатный расследователь — он еще полвека назад устроил "Уотергейт" президенту Никсону — Боб Вудворд. В своей только что вышедшей книге "Риск" ("Peril") 78-летний патриарх журналистики процитировал председателя Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли. Тот сказал ему, что после событий 6 января так боялся, что Трамп перед уходом устроит какую-нибудь заварушку, что изменил алгоритм принятия решений о нанесении ядерного удара.

Натурально, тема такая взрывоопасная, что Милли описывает ситуацию очень уклончиво, эзоповым языком. Однако что он сделал, понять нетрудно. По закону президент США отдает приказ о запуске ядерных ракет после консультаций с военачальниками, прежде всего с председателем Объединенного комитета начальников штабов. Голос военных исключительно совещательный. Но Милли предупредил офицеров о том, что любые приказы Трампа в этой области должны сначала докладываться ему, а уж он решит, что делать дальше.

Мало этого. Ничего не сказав Трампу, генерал Милли позвонил своему китайскому коллеге — начальнику Объединенного штаба Центрального военного совета Ли Цзочэну — и сказал тому не волноваться, если вдруг что. Буквально: "Я вам позвоню, генерал Ли, если мы соберемся напасть. Это не будет сюрпризом".

Сейчас республиканцы и демократы бурно спорят, являлся ли этот звоночек актом государственной измены или нет.

Спойлер: являлся. Однако в системе государственного управления США на самом высшем уровне все запуталось уже так, что демократы криком кричат "вы не понимаете, это другое!" — и многие им даже верят.

Стала ли ситуация лучше с приходом Байдена? Да ничего подобного. Буквально только что верховного главнокомандующего США пригласили в конгресс, чтобы задать ему вопросы об Афганистане. Однако у Байдена нашлись другие дела. За него перед конгрессменами отдувался госсекретарь Блинкен, абсолютно не владеющий ситуацией.

"А кто у нас вообще за все отвечает? Кто принимает решения?" — спросил его сенатор Риш. Он напомнил Блинкену, что накануне президента отрубили от эфира прямо на полуслове, в разгар встречи с должностными лицами по поводу пожаров в Калифорнии. "Он же как марионетка, — заметил сенатор. — Он слова не может сказать, чтобы кто-то в Белом доме его сразу не отключил".

Ладно бы все это происходило в какой-нибудь банановой республике с армией из нескольких сот раздолбаев. Ну действительно, забавно, если начальник ее генштаба позвонит другану из генштаба страны-противника и скажет: "Ну ты это, ты не волнуйся, если что, бро. Я тебя наберу, пока мы не бахнули".

Но ведь Соединенные штаты — это абсолютный чемпион мира по запасам обычного, ядерного, биологического и химического оружия. Чудаковатого вида пожилой джентльмен, которого то и дело отключают от эфира, командует армией, считающейся самой мощной в мире.

Тем более что военная машина США находится сейчас в процессе интересной трансформации. Некоторые аналитики считают, что бегство из Афганистана и внезапный отказ США от военной поддержки Саудовской Аравии совершенно не случайны. Это завершение бессмысленной и всем надоевшей "войны с международным терроризмом", которая выродилась в какую-то борьбу нанайских мальчиков, и попытка воплотить куда более масштабную программу международной агрессии.

По информации корпорации Rand, еще в 2014 году в Пентагоне начали обсуждать некий загадочный план под названием "Третье восстановление" (The Third Offset). Он подразумевал, что главным военным противником США будут примерно равные по силам державы — Китай и Россия. Победа над ними должна была обеспечить Америке гегемонию в новом, мультиполярном мире.

Всю мелочовку типа Афганистана или Ирака предполагалось забыть, а усилия сконцентрировать против сверхдержав. Для этого армия должна была стать супертехнологичной. Роботы, искусственный интеллект, космические технологии, кибервойска — вот это вот все.

Почему "Третье восстановление"? Имелось в виду, что первый раз армия США пережила технологическое перерождение после бездарно проигранной Корейской войны. Второй технологический рывок случился после поражения во Вьетнаме. Третье восстановление было запланировано на период после неизбежного проигрыша в войне с терроризмом.

Идея не сразу нашла поддержку. Однако в 2018 году, уже при Трампе была принята стратегия национальной обороны. Главными противниками США в ней были назначены именно Китай и Россия, а основным театром будущих военных действий — акватория Индийского и Тихого океанов.

"Третье восстановление" — это вам, конечно, не за талибами по пустыне гоняться. Другая стратегия, другое вооружение, другие деньги. При Трампе бюджет Пентагона взлетел выше 700 миллиардов долларов. Байден в 2022 году запланировал отдать военным 753 миллиарда. Причем больше ста миллиардов уйдет флагману военных новых технологий — управлению перспективных исследований Минобороны США. Более 10,4 миллиарда получат кибервойска.

Интересно, что в этом планов громадье огромная роль принадлежит искусственному интеллекту. Владелец Google Эрик Шмидт, хозяин Palantir Питер Тиль и другие цифровые олигархи давно и успешно продают Пентагону свои наработки.

Другое дело, как они работают. Тот же искусственный интеллект не раз ошибался просто эпически. В 2003 году, например, в начале Иракской войны американские ракеты "Пэтриот", запущенные без участия человека, сбили по ошибке сначала британский, а потом американский истребители. Летчики погибли.

Совсем недавно система раннего оповещения дала сигнал ложной тревоги на американской базе Рамштайн в Германии. В Балтийском море в это время шли учения российского ВМФ. Компьютер принял учебные запуски ракет за реальные.

Тем не менее американские партнеры вовсю планируют применять искусственный интеллект в области ядерного вооружения. Причем в такой чувствительной области, как принятие решения о запуске.

Американские оборонные издания, та же корпорация Rand напечатали уже дюжины сценариев, в которых описано, как может ошибиться компьютер при опознании угрозы и принятии решения. Например, его может сбить с толку необычное атмосферное явление. Компьютер примет его за ракеты противников и запустит навстречу свои ракеты. Противник отреагирует уже реальным запуском. Добро пожаловать в апокалипсис.

Однако идея становится все более популярной. Невольно кажется, что искусственный интеллект нужен американским партнерам исключительно как дымовая завеса. Кто отдал приказ о запуске ракет? Да вот он, компьютер. Он просто ошибся. Ну, как сходят с ума компьютеры в американских фильмах — от "Космической одиссеи" до "Интерстеллара". И никакой ответственности ни на ком. Не потащишь же компьютер в Нюрнберг.

Посмотрите, какой образцово-показательный бедлам царит в американской элите. Плохо ориентирующийся в пространстве президент. Вечно исчезающая куда-то в самый нужный момент вице-президент. Откровенно беспомощный госсекретарь.

Военные? Ну вот генерал Марк Милли очень увлекается идеей насаждать в американской армии разнообразие и мультикультурализм. Он покровительствует трансгендерам и лицам с неопределенной сексуальной ориентацией. Достаточно посмотреть ролик, рекламирующий службу в американской армии, чтобы с Милли все стало ясно. Да, он еще чуть что китайцам звонит, предупреждает о запусках.

Демонстративно слабая элита. Странные военные фрики. "Кто у нас за все отвечает?!" Поневоле хочется передать командование искусственному интеллекту. А потом любое решение, принятое неведомыми олигархами из "глубинного государства", списать на ошибку компьютера.

Сколько шума поднимали американские партнеры в 1990-е, когда бывшие республики отделялись от СССР. Сколько было прогнозов о распространении, краже, контрабанде ядерного оружия. И ни один из них не сбылся. Советская цивилизация с честью выдержала свой последний экзамен: сохранила ядерное оружие и обеспечила полную безопасность для всех.

Отношение американцев к своим ракетам иначе как наплевательским не назовешь. На фоне новостей невольно вспоминается Билл Клинтон, умудрившийся вообще потерять коды для запуска ракет. Их потом долго искали.