Чтобы не как у Трампа: Вашингтон окружён войсками, в центре - "зелёная зона"

Нынешняя инаугурация американского президента Джо Байдена будет, пожалуй, самой закрытой. В целях безопасности было решено даже не проводить репетицию церемонии. В американских медиа усиление в столице связывают со случившимися 6 января событиями, когда некоторые сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия.

Американские журналисты и демократы уже повесили клеймо на недовольных избранием Байдена, называя людей внутренними террористами.

Впрочем, и сам Дональд Трамп осудил своих сподвижников, высказавшись против насилия на Капитолийском холме. Кроме того, он распорядился направить в Вашингтон тысячи американских военных, которые должны будут обеспечить безопасность инаугурации Байдена. То, что трансфер пройдёт без приключений, также пообещал и уходящий вице-президент США Майк Пенс.

Сейчас в центре Вашингтона установлена "зелёная зона". Пентагон нарастит группировку сил Национальной гвардии в городе до 25 000 военнослужащих.

В Сети тем временем вспоминают, что в день инаугурации Дональда Трампа в 2017-м в американской столице произошли дерзкие погромы. Тогда толпа недовольных новым лидером громила витрины, взрывала петарды. Разгонять собравшихся пришлось полиции при помощи слезоточивого газа.

Впрочем, после событий прошлого лета, когда активисты BLM громили города, события января 2017 года как-то забылись.

Да и в американских медиа предпочитают не напоминать гражданам об этом вандализме. А вот за "штурм" Капитолия, вещают в СМИ, "трампистам" ответить всё же придётся. На автобусных остановках вывешены баннеры с лицами подозреваемых в атаке на Капитолий.

К тому же в спецслужбах не верят, что сторонники действующего лидера так просто согласятся на чуждого им президента. В ФБР уже заявили, что ждут вооружённых протестов. По сведениям разведки, акции могут начаться даже раньше церемонии инаугурации, к примеру, 17 января.

Но правоохранители на страже - в городе уже объявлено чрезвычайное положение. Согласно недавнему распоряжению Трампа, этот режим продлится в Вашингтоне с 11 по 24 января 2021 года.