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Чтобы не ехал в Крым: бывший генпрокурор Украины призвал Киев задобрить Лукашенко

06 декабря 2021, 13:45  •  187 • Политика
Фото: Kremlin Pool / via Global Look Press / www.globallookpress.com
Юрист считает, что после визита с соседями уже не помириться
Украинские власти должны вернуться к переговорам с белорусским лидером Александром Лукашенко, чтобы уговорить того не приезжать в Крым. Такое заявление сделал бывший глава Генеральной прокутуры Незалежной Святослав Пискун.
Политик считает, что для политического руководства в Киеве предстоящий визит главы Белоруссии является "такой вот дырочкой" – если Лукашенко окажется на территории полуострова, то назад дороги для Банковой уже не будет. А заявления президента республики о его ожидании приглашения от Путина несущественны – российский лидер давно приглашал коллегу в Крым. Тогда он сам отвечал отказом.
"Потому нужно это использовать. Например, на месте Зеленского я бы переговорил с Лукашенко. С ним необходимо переговорить, чтобы попробовать снизить градус переговоров", – считает бывший генпрокурор.
Пискун уточнил, что для обращения ситуации в свою пользу необходимо подкрепить просьбу определенным жестом – к примеру, закупить в больших объемах у белорусских соседей смолу и дизель. Тем самым, считает юрист, Банковая заинтересует Белоруссию в установлении былых добрососедских отношений.
"Но мы уже начали – "самолет посадил, того выгнали, того наказали, туда-сюда". Горшки побили, а теперь надо что-то делать", – высказался экс-глава Генпрокуратуры.
Ранее политолог Николай Щекин заявил, что пятый санкционный пакет стал местью коллективного Запада Белоруссии и Александру Лукашенко в частности за отказ предавать Российскую Федерацию и принимать условия Вашингтона с Брюсселем.

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