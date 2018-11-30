«Чтобы не было вранья»: За исполнением майских указов Путина проследят доктор Рошаль и глава «КамАЗа»

Доктор Рошаль и глава «КамАЗа» возьмутся за контроль реализации майских указов президента. Их избрали на съезде Общероссийского народного фронта (ОНФ), ответственного за мониторинг исполнения национальных проектов Путина. «Чтобы не было вранья, чтобы мы действительно исполняли все указы президента, нам нужен общественный контроль», - сказала сопредседатель Центрального штаба ОНФ.

В Подмосковье прошел съезд Общероссийского народного фронта (ОНФ), на котором 4000 активистов избрали состав Центрального штаба общественно-политической организации, ответственной за контроль над исполнением майских указов президента России Владимира Путина. В число ответственных руководителей вошли директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, президент Национальной медицинской палаты доктор Леонид Рошаль, а также генеральный директор «КамАЗа» Сергей Когогин.

Мероприятие состоялось в подмосковном выставочном центре «Крокус Экспо», в нем приняли участие 4000 активистов организации. Встреча прошла в формате «антиконференции», ее участники разбились на 12 тематических площадок, каждая из которых была посвящена отдельному национальному проекту Путина.

«Чтобы не было вранья, чтобы мы действительно исполняли все указы президента, нам нужен общественный контроль», - цитирует ФАН слова сопредседателя Центрального штаба ОНФ и вице-спикера Госдумы Ольги Тимофеевой.

В ходе съезда также были выбраны новые члены Центрального штаба ОНФ. Помимо доктора Рошаля и главы «КамАЗа» в него вошли сопредседатель Центрального штаба движения «Бессмертный полк России» и ответственный секретарь Поискового движения России Елена Цунаева, член Совета при президенте России по науке и образованию Елена Шмелева, а также директор Высшей школы государственного управления РАНХиГС при президенте России Алексей Комиссаров.