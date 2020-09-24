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Чтобы не было как при Медведеве: Разнос Белоусова назвали лишь началом большой реформы

24 сентября 2020, 15:25  •  103 • Политика
Правительство Мишустина, как полагают эксперты, окончательно избавилось от так называемого наследия прошлого состава кабмина. И сделали это, чтобы избежать провалов, как это случилось при Медведеве. И как раз кстати подоспел разнос Белоусова, прозвучавший на совещании совсем недавно.
Теперь правительство России будет работать в рамках общенационального плана восстановления экономики, который уже интегрирован в национальные проекты. То есть необходимости соблюдения чётких рамок именно нацпроектов нет, заверяют инсайдеры "Ура.ру". В то же время в самом правительстве России никак не прокомментировали эту информацию, хотя, по словам журналистов, запрос был направлен.
Надо сказать, размытые формулировки прошлой версии плана восстановления экономики критиковали и учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев, и экономист Сергей Глазьев, предлагая свою версию механизма спасения страны. В результате план был направлен на доработку. Новая версия обсуждалась 23 сентября, и тогда, как мы уже рассказывали ранее, вице-премьер Андрей Белоусов устроил разнос представителям бизнеса, напомнив, что сейчас все мы живём в кризисной ситуации.
Новый план восстановления экономики включает в себя 30 ключевых стратегий до 2024 года. В том числе касающихся развития механизма поддержки частных инвестиций, а также расширения линейки доступных компаниям инвестиционных инструментов, а также в целом улучшения делового климата. Однако, как сообщают инсайдеры "Ура.ру", от гибких формулировок решили не избавляться. Эксперты в беседе с авторами материала пояснили, что подобный формат принят, поскольку "министры и так напряжены из-за коронавируса и кризиса, к тому же наложился негатив из-за принятия новых налогов (НДПИ, налог на вклады) и акциза на табак".
"Дополнительно их раздражать - значит, парализовать и без того нелегкую работу", - пояснил, например, собеседник издания, близкий к финансовому блоку правительства.
В то же время политолог Сергей Маркелов уверен, что возможность манёвра оставили, "чтобы в условиях нынешней турбулентности не было дополнительных проблем и шквала критики за сорванные и невыполненные нормативы, как это было при Медведеве".
В завершение отметим лишь, что Царьград будет следить за ситуацией, оценивая вариант нового плана восстановления экономики с разных сторон.

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