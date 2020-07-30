Чтобы не было большого конфуза. Трамп намекнул на перенос выборов

Американский лидер предлагает дождаться окончания пандемии коронавируса, поскольку голосование по почте сделает выборы непрозрачными.

С всеобщим голосованием по почте (а не заочным голосованием, что хорошо) выборы 2020 года станут самыми неточными и мошенническими в истории. Это будет большой конфуз для США. Откладывать выборы до тех пор, пока люди не смогут надёжно и безопасно проголосовать по всем правилам? - пишет Трамп в Twitter.

Скриншот: Twitter/@realDonaldTrump

Напомним, что президентские выборы в США состоятся 3 ноября. Главными претендентами считаются действующий президент Дональд Трамп и бывший вице-президент Джо Байден, которые представляют Республиканскую и Демократическую партию соответственно. Демократы пытались сорвать выдвижение Трампа на выборах и устроить ему импичмент, обвинив американского лидера в давлении на Украину, однако эта кампания в итоге провалилась.