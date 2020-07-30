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Чтобы не было большого конфуза. Трамп намекнул на перенос выборов
30 июля 2020, 18:05 • 71 • Политика
Президент США Дональд Трамп намекнул на перенос президентских выборов, пока не будет отлажен процесс голосования. По его словам, выборы 2020 года могут оказаться "мошенническими".
Американский лидер предлагает дождаться окончания пандемии коронавируса, поскольку голосование по почте сделает выборы непрозрачными.
Скриншот: Twitter/@realDonaldTrump
Напомним, что президентские выборы в США состоятся 3 ноября. Главными претендентами считаются действующий президент Дональд Трамп и бывший вице-президент Джо Байден, которые представляют Республиканскую и Демократическую партию соответственно. Демократы пытались сорвать выдвижение Трампа на выборах и устроить ему импичмент, обвинив американского лидера в давлении на Украину, однако эта кампания в итоге провалилась.
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