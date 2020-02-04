Чтобы наши космонавты годами ждали полёта? Нельзя: Рогозин предсказал России "переломный" год

"2020 год во многом будет переломным", - такое предсказание о будущем российской космической сферы сделал генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Он отметил, что именно текущий год должен показать, "способна ли космическая отрасль преодолеть хронические проблемы, которые она переживала последние 30 лет".

Перечисляя достижения в космической сфере нашей страны, глава госкорпорации обратил внимание на то, что "с мёртвой точки" был сдвинут космический "долгострой", имея в виду строительство космодрома Восточный.

Кроме того, указал Рогозин и на то, что финансовые дела ключевых для отрасли предприятий также привели в порядок.

Особое внимание он уделил роли России как космического проводника для иных стран, стремящихся выйти на околоземную орбиту.

"Следует поддерживать роль Роскосмоса как проводника других стран, которые рвутся в космос и могут стать нашими долгосрочными партнёрами", - отметил Рогозин. Однако он тут же предупредил, что при заказе допкораблей, когда речь идёт о коммерческих проектах, требуется соблюдение баланса. "Нельзя ни в коем случае делать так, чтобы наши космонавты годами ждали, когда они могут полететь", - пояснил глава Роскосмоса в интервью ТАСС.