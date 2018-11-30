«Чтобы мы сразу отвергли их»: Антонов объяснил, для чего Сенат США меняет договор по СНВ-3

Посол России в США Анатолий Антонов поделился своими сомнениями по тем изменениям, которые американские сенаторы требуют внести в договор СНВ-3 об ограничении стратегических наступательных вооружений. Дипломат объяснил, что в Вашингтоне, судя по ощущениям, намерено выдвигают требования, «чтобы они были неприемлемы для российской стороны, чтобы мы сразу отвергли их».

Ранее сразу несколько сенаторов США внесли законопроект, ограничивающий продление договора СНВ-3 об ограничении стратегических наступательных вооружений. Сам документ, напомним, действует до 2021 года.

Посол России в США Анатолий Антонов полагает, что требования, выдвигаемые американскими чиновниками, намеренно создают такие условия, «чтобы мы сразу отвергли их».

«Ощущение такое, что они делают эти привязки с тем, чтобы они были неприемлемы для российской стороны, чтобы мы сразу отвергли их, - объяснил дипломат. - Это беспокоит».

По мнению посла, в данном случае формируются «дополнительные преграды, препоны на пути продления этого договора».

Что касается сенатской инициативы, то американцы предлагают прекратить финансирование заключенного между Москвой и Вашингтоном договора СНВ-3 и поставили ультимативное условие для продления соглашения.

По требованию сенаторов США, Россия должна будет «сократить свои запасы тактического ядерного оружия». Помимо этого, американские чиновники требуют от Москвы «включить свои новые системы в рамки нового договора СНВ».

«Никакого отношения тактическое ядерное оружие к этим вопросам не имеет», - подчеркнул дипломат в интервью РИА Новости.