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«Чтобы мы сразу отвергли их»: Антонов объяснил, для чего Сенат США меняет договор по СНВ-3
30 ноября 2018, 11:24 • 123 • Политика
Посол России в США Анатолий Антонов поделился своими сомнениями по тем изменениям, которые американские сенаторы требуют внести в договор СНВ-3 об ограничении стратегических наступательных вооружений. Дипломат объяснил, что в Вашингтоне, судя по ощущениям, намерено выдвигают требования, «чтобы они были неприемлемы для российской стороны, чтобы мы сразу отвергли их».
Ранее сразу несколько сенаторов США внесли законопроект, ограничивающий продление договора СНВ-3 об ограничении стратегических наступательных вооружений. Сам документ, напомним, действует до 2021 года.
Посол России в США Анатолий Антонов полагает, что требования, выдвигаемые американскими чиновниками, намеренно создают такие условия, «чтобы мы сразу отвергли их».
«Ощущение такое, что они делают эти привязки с тем, чтобы они были неприемлемы для российской стороны, чтобы мы сразу отвергли их, - объяснил дипломат. - Это беспокоит».
По мнению посла, в данном случае формируются «дополнительные преграды, препоны на пути продления этого договора».
Что касается сенатской инициативы, то американцы предлагают прекратить финансирование заключенного между Москвой и Вашингтоном договора СНВ-3 и поставили ультимативное условие для продления соглашения.
По требованию сенаторов США, Россия должна будет «сократить свои запасы тактического ядерного оружия». Помимо этого, американские чиновники требуют от Москвы «включить свои новые системы в рамки нового договора СНВ».
«Никакого отношения тактическое ядерное оружие к этим вопросам не имеет», - подчеркнул дипломат в интервью РИА Новости.
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