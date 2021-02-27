«Чтобы минимизировать риски распространения COVID-19»: правительство упростило итоговую аттестацию школьников

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому выпускники российских школ в 2021 году будут проходить Государственную итоговую аттестацию по упрощённым правилам. Так, ученикам девятых классов не нужно будет сдавать предметы по выбору, только русский язык и математику. Выпускникам 11-х классов, не планирующим поступать в вузы, нужно сдать государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по тем же дисциплинам, после чего они получат аттестат. Сдавать ЕГЭ будут школьники, планирующие получить высшее образование.

Выпускники российских школ в 2021 году будут проходить Государственную итоговую аттестацию по упрощённым правилам. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В пресс-службе правительства пояснили, что такое решение принято, чтобы минимизировать риски распространения COVID-19.

Согласно принятым изменениям, ученикам девятых классов не нужно будет сдавать предметы по выбору — они смогут получить аттестаты, пройдя государственную итоговую аттестацию (ГИА-9) только по двум обязательным предметам — русскому языку и математике.

Что касается выпускников 11-х классов, то тем из них, кто не собирается поступать в вузы, нужно сдать государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по русскому языку и математике, после чего они получат аттестат о среднем общем образовании.

Те же, кто собирается учиться в вузах, должны будут сдать единый государственный экзамен по необходимым для поступления предметам.

«При этом для получения аттестата им будет достаточно результатов единого государственного экзамена по русскому языку. ЕГЭ также проведут для выпускников прошлых лет, планирующих поступать в вузы, и для десятиклассников, готовых сдать их досрочно», — пояснили в кабмине.

Вдобавок отдельные правила будут действовать для детей с инвалидностью, оканчивающих 11-й класс.

«Этим же постановлением Михаил Мишустин поручил Минпросвещения и Рособрнадзору до 29 марта скорректировать правовые акты с учётом новых особенностей», — сообщили в правительстве.

В начале февраля Рособрнадзор опубликовал проект расписания ЕГЭ в 2021 году. Согласно документу, основной период сдачи ЕГЭ начнётся 31 мая и продлится по 2 июля, а дополнительный пройдёт с 12 по 17 июля.

Первый этап ОГЭ для учеников девятых классов запланирован в период с 24 мая по 2 июля, дополнительный назначен на 3—17 сентября.

Кроме того, в ведомстве сообщали, что выпускникам российских школ дадут дополнительное время, чтобы определиться, в какой форме они хотят сдавать экзамены — ЕГЭ или ГВЭ. Принять решение школьники должны до середины мая.

Пандемия коронавирусной инфекции

За прошедшие несколько месяцев российские власти приняли ряд мер, чтобы минимизировать угрозу распространения коронавирусной инфекции среди школьников и студентов.

В декабре 2020 года глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что в 2021 году будет отменена досрочная сдача ЕГЭ для выпускников и ОГЭ (основного государственного экзамена) для девятиклассников.

«Мы понимаем, что для ребят, которые сдают ЕГЭ в 2021-м, это год непростой. В связи с принятыми мерами на фоне эпидемиологической ситуации мы внесли изменения в правила сдачи экзаменов», — отметил министр.

РИА Новости

© Максим Богодвид

Напомним, в 2020 году из-за пандемии COVID-19 школьные экзамены переносили на более поздний срок, в результате основная волна ЕГЭ прошла с 3 по 23 июля. При проведении экзаменов в школах действовали меры безопасности, такие как социальное дистанцирование и измерение температуры, а также масочный режим. До основной волны сдачи экзаменов был проведён пробный ЕГЭ.

«Было принято решение провести 29 и 30 июня пробные экзамены и начать единые государственные экзамены именно с пробных, чтобы настроить всю систему, чтобы экзамен прошёл без сбоев, чтобы школьники, когда придут на экзамен, могли себя безопасно чувствовать в аудиториях и помещениях», — рассказывал Сергей Кравцов.

При этом обязательные ЕГЭ по русскому языку и математике в 2020 году были отменены — оценки в аттестат выставлялись по итогам года. Аналогичное решение было принято в отношении ОГЭ для девятиклассников. Решившие получить высшее образование школьники могли сдать необходимые для поступления ЕГЭ. Подать документы для поступления можно было дистанционно в несколько вузов.

«Привычный порядок государственной итоговой аттестации и вступительных испытаний пришлось изменить из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Корректировка позволит обезопасить школьников и педагогов», — отмечали в кабмине.

Также из-за пандемии ученики многих российских школ и вузов были временно переведены на дистанционное обучение. При этом президент Владимир Путин исключил полный переход на такой формат обучения в будущем, назвав подобные слухи несерьёзными.

«Потому что как бы ни развивались технологии, именно совместная работа, творчество, прямое, непосредственное общение ученика и учителя — это то, что даёт высокое качество образования», — пояснял глава государства.