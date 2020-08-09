Чтобы Крым прилепить к Украине? Зеленский готовит "особый" закон

"Зеленский заявил о намерении объявить крымских татар коренным народом Украины. Какую только историческую дичь не придумают, чтобы прилепить Крым к Украине", - пишут авторы Twitter "Радио Стыдоба".

Скриншот: Twitter/@RadioStydoba

Речь идёт о подготовке "особого" закона. Он будет касаться определения коренных народов. В числе прочего, закон закрепит статус крымско-татарского народа как коренного. Об этом стало известно 9 августа - в Международный день коренных народов мира.

"Урегулирование этого вопроса назрело давно, и мы наконец должны поставить в нём точку", - заявил Владимир Зеленский.

Он добавил, что проблема статуса крымско-татарского народа стала "ещё более актуальной" после начала "временной оккупации Крыма". По мнению украинского президента, этому народу не дают полноценно развиваться на его исторической родине, то есть в Крыму. Зеленский пообещал сделать "всё от него зависящее", чтобы права крымских татар как коренного украинского народа были восстановлены.

Ранее глава управления Федеральной службы государственной статистики по Крыму и Севастополю Ольга Балдина напомнила об итогах переписи 2014 года. Тогда 12% от национального состава населения полуострова составляли люди, называющие себя крымскими татарами.

Крым вернулся в состав России в марте 2014 года. На референдуме такое решение приняли 95,6% жителей Севастополя и 96,77% жителей полуострова. Голосование и присоединение региона проводились в строгом соответствии с международным правом. Украина до сих пор заявляет об оккупации Крыма Россией и не признаёт итогов голосования.