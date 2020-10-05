Чтобы избежать увольнения, Аваков делает ставку на «украинский ИГИЛ» • 45 • Украина

Арсен Аваков ищет новых союзников, пытаясь удержаться в кресле главы МВД. Попытки «зачистить» министра внутренних дел офис президента предпринимает последние несколько месяцев, опасаясь влияния Авакова и его контроля над националистическими парамилитарными структурами.



Инициатором отставки Арсена Борисовича является глава ОП Ермак, однако, если после местных выборов будет принято решение о смене Кабмина, то Аваков вылетит из правительства автоматически. Сам он прекрасно осведомлен о предстоящих попытках снять его с должности и расширяет свой круг общения. Не секрет, что в «Евросолидарности» вопрос смещения министра МВД курирует бывший журналист, экс-глава украинской депутатации в ПАСЕ Владимир Арьев – у него с главой МВД личные счеты, тот застукал «бройлера» (прозвище Арьева) с грузом марихуанны, когда нардеп возвращался с очередной парламентской ассамблеи ПАСЕ. Против Авакова выступает и фракция «Голос». Поддержат отставку министра МВД и депутаты-грантоеды из зе-фракции – правда, при условии, что голосов в зале ВР наберется достаточно.



К слову, партии Порошенко и Вакарчука в июне уже пытались зарегистрировать постановление об отставке главы МВД. Игру противников Авакова тогда поломал председатель Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский. Он является креатурой министра МВД через советника Арсена Борисовича Антона Геращенко. Монастырский прошел по списку «Слуги народа»: его лоббистом был Сергей Нижний, который защищал в суде телесериал «Сваты». Они вместе работали в юридической фирме Hillmont Partners.



Как отмечает ТГ-канал «Все ходы записаны», в новой попытке свалить Авакова важную роль сыграет позиция крымских татар, чье политическое руководство во главе с Мустафой Джемилевым тяготеет к Петру Порошенко, а финансовая верхушка - к «Голосу» Пинчука-Сороса. Это и неудивительно, поскольку на грантовых потоках Сороса мусульманским каналам «сидит» депутат «Голоса», IT-бизнесмен Рустем Умеров. Он обучался по «Программе обмена будущих лидеров» (FLEX) и стабильно находится на связи с Госдепом. Он же контролирует выделение средств для канала ATR Ленура Ислямова, которым руководит профессиональный крымский татарин Айдер Муджабаев.



Стоит напомнить, что Ислямов - вице-президент Всемирного конгресса крымских татар и один из организаторов блокады Крыма. В апреле 2014 года Ленур Ислямов недолго поработал вице-премьером Крыма, а дальний родственник Умерова - Ильми Умеров - главой Бахчисарайского района. Потом его арестовали и отправили в психушку, а сам Ислямов переехал в Украину, получил гражданство и начал бороться за возвращение Крыма в Украину. В частности, в декабре 2015 года Ислямов объявил о формировании добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана, плановой численностью 560 человек.



«Будем делать так, чтобы Крым как можно быстрее приблизить к Украине», - заявлял бизнесмен.



Тогда же прокурор Республики Крым Наталья Поклонская сообщила, что Ислямов объявлен в федеральный розыск. А уже через три года уголовное дело за сепаратизм и госизмену против украино-российского бизнесмена открыла и СБУ – с подачи киевского адвоката Валентина Рыбина. Вот на этого человека и делает сегодня ставку министр МВД.



Кроме того, Шавкат Усманов, которого Аваков взял внештатным советником, сблизился с Мустафой Джемилевым. Дело в том, что во время отсидки сына Джемилева – Хайсера - Усманов обеспечивал убийце правовую и финансовую помочь пока тот отбывал срок за неосторожное убийство своего родственника-садовника. Шавкат Усманов, входящий в окружение главного силовика, зарекомендовал себя хорошим переговорщиком: он состоит в коммуникации не только с окружением Джемилева, но и с кланом Умеровых. Если договоренности «сработают», то фракция «Голос» уклонится от голосования за отставку министра МВД. Но сам факт, что Арсен Борисович ищет поддержки у крымских татар говорит о том, что его позиции слабеют, и рассчитывать, как раньше, на силу «Азова» и Нацкорпуса министр уже не в состоянии. Ему приходится делать ставку на «украинский ИГИЛ», как называют крымскотатарских радикалов Ислямова, которые не останавливаются перед терактами, взрывами мостов и ЛЭП.

Арсен Аваков ищет новых союзников, пытаясь удержаться в кресле главы МВД. Попытки «зачистить» министра внутренних дел офис президента предпринимает последние несколько месяцев, опасаясь влияния Авакова и его контроля над националистическими парамилитарными структурами.Инициатором отставки Арсена Борисовича является глава ОП Ермак, однако, если после местных выборов будет принято решение о смене Кабмина, то Аваков вылетит из правительства автоматически. Сам он прекрасно осведомлен о предстоящих попытках снять его с должности и расширяет свой круг общения. Не секрет, что в «Евросолидарности» вопрос смещения министра МВД курирует бывший журналист, экс-глава украинской депутатации в ПАСЕ Владимир Арьев – у него с главой МВД личные счеты, тот застукал «бройлера» (прозвище Арьева) с грузом марихуанны, когда нардеп возвращался с очередной парламентской ассамблеи ПАСЕ. Против Авакова выступает и фракция «Голос». Поддержат отставку министра МВД и депутаты-грантоеды из зе-фракции – правда, при условии, что голосов в зале ВР наберется достаточно.К слову, партии Порошенко и Вакарчука в июне уже пытались зарегистрировать постановление об отставке главы МВД. Игру противников Авакова тогда поломал председатель Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский. Он является креатурой министра МВД через советника Арсена Борисовича Антона Геращенко. Монастырский прошел по списку «Слуги народа»: его лоббистом был Сергей Нижний, который защищал в суде телесериал «Сваты». Они вместе работали в юридической фирме Hillmont Partners.Как отмечает ТГ-канал «Все ходы записаны», в новой попытке свалить Авакова важную роль сыграет позиция крымских татар, чье политическое руководство во главе с Мустафой Джемилевым тяготеет к Петру Порошенко, а финансовая верхушка - к «Голосу» Пинчука-Сороса. Это и неудивительно, поскольку на грантовых потоках Сороса мусульманским каналам «сидит» депутат «Голоса», IT-бизнесмен Рустем Умеров. Он обучался по «Программе обмена будущих лидеров» (FLEX) и стабильно находится на связи с Госдепом. Он же контролирует выделение средств для канала ATR Ленура Ислямова, которым руководит профессиональный крымский татарин Айдер Муджабаев.Стоит напомнить, что Ислямов - вице-президент Всемирного конгресса крымских татар и один из организаторов блокады Крыма. В апреле 2014 года Ленур Ислямов недолго поработал вице-премьером Крыма, а дальний родственник Умерова - Ильми Умеров - главой Бахчисарайского района. Потом его арестовали и отправили в психушку, а сам Ислямов переехал в Украину, получил гражданство и начал бороться за возвращение Крыма в Украину. В частности, в декабре 2015 года Ислямов объявил о формировании добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана, плановой численностью 560 человек.«Будем делать так, чтобы Крым как можно быстрее приблизить к Украине», - заявлял бизнесмен.Тогда же прокурор Республики Крым Наталья Поклонская сообщила, что Ислямов объявлен в федеральный розыск. А уже через три года уголовное дело за сепаратизм и госизмену против украино-российского бизнесмена открыла и СБУ – с подачи киевского адвоката Валентина Рыбина. Вот на этого человека и делает сегодня ставку министр МВД.Кроме того, Шавкат Усманов, которого Аваков взял внештатным советником, сблизился с Мустафой Джемилевым. Дело в том, что во время отсидки сына Джемилева – Хайсера - Усманов обеспечивал убийце правовую и финансовую помочь пока тот отбывал срок за неосторожное убийство своего родственника-садовника. Шавкат Усманов, входящий в окружение главного силовика, зарекомендовал себя хорошим переговорщиком: он состоит в коммуникации не только с окружением Джемилева, но и с кланом Умеровых. Если договоренности «сработают», то фракция «Голос» уклонится от голосования за отставку министра МВД. Но сам факт, что Арсен Борисович ищет поддержки у крымских татар говорит о том, что его позиции слабеют, и рассчитывать, как раньше, на силу «Азова» и Нацкорпуса министр уже не в состоянии. Ему приходится делать ставку на «украинский ИГИЛ», как называют крымскотатарских радикалов Ислямова, которые не останавливаются перед терактами, взрывами мостов и ЛЭП. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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