Чтобы Элтон Джон не спорил. Россия закрывается от извращенцев

На уровне чиновников и экспертов обсуждается запрет для онлайн-кинотеатров транслировать кинофильмы и сериалы с "сексуальными девиациями". Словом, путь извращенцам на экраны может быть закрыт. И тогда споры, допущенные ранее тем же Элтоном Джоном относительно политики России, больше не будут актуальны.

Популярные ныне онлайн-кинотеатры могут ограничить в праве показывать фильмы и сериалы, где представлены нетрадиционные сексуальные отношения. Этот важнейший вопрос обсуждался в ходе заседания Общественного совета при Роскомнадзоре. Как пишут "Ведомости", под запрет могут попасть "сексуальные девиации".

Что подрежут

Психиатр Ирина Айриянц уточнила, что именно может попасть под определение "сексуальных девиаций". По большому счёту это всё, что может причинить вред здоровью. В частности, педофилия, садизм, мазохизм, эксгибиционизм и прочие отклонения. Кстати говоря, перед последней редакцией в список девиаций включали и гомосексуализм, а вместе с ним и транссексуализм. Лишь под давлением лоббистов эти извращения исключили из "рейтинга". Через два года ожидается новое обновление списка девиаций. И кто знает, как далеко нас заведут "окна Овертона", когда даже педофилию совершенно оголтелые циники пытаются представить как нечто допустимое.

Тем важнее обсуждаемая норма. Впрочем, уже сейчас наше общество оберегают от многих скандальных сцен. Айриянц говорит, что из фильмов для русского проката вырезают сцены гомосексуального секса.

Например, фильм про Элтона Джона вышел с полным купированием сцен, - сказала психиатр, добавив. - Чем Элтон Джон, кстати, очень возмущался.

В случае, если указанные поправки будут внесены в законодательство, под запрет вполне могут попасть фильм "Пятьдесят оттенков серого", сериалы "Миллиарды" и Happy End. Сейчас такой киноматериал можно показывать, лишь маркируя его меткой "18+".

Если запрет будет принят, то интернет-провайдерам придётся по указанию Роскомнадзора блокировать тот контент, который признают неприемлемым. Изменения могут внести в закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию".

Исправить "чудовищные ситуации"

Изменения могут коснуться и работы средств массовой информации. По словам ещё одного собеседника издания, присутствовавшего на заседании Общественного совета при Роскомнадзоре, на встрече выступал глава Роскомнадзора Андрей Липов.

В своём выступлении Липов ссылался на речь президента Владимира Путина, прозвучавшую в ходе пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай" 21 октября. В том выступлении Путин назвал чудовищной ситуацию, когда детям внушают, что мальчик легко может стать девочкой и наоборот. Ведь детям навязывают якобы имеющийся выбор и заставляют принимать решение, способное сломать жизни.

Изменения, в случае их утверждения, могут внести в статью закона о СМИ, где зафиксирован тезис о недопустимости злоупотребления свободой массовой информации. Норму предлагается снабдить теми же запретами, что и статью об обязанностях онлайн-кинотеатров.

За и против

По словам директора Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, вопрос регулирования деятельности онлайн-кинотеатров действительно сейчас активно обсуждается и в обществе, и органах власти.

При этом, отметила она, звучат разные предложения: и об ограничении нецензурной брани, и об ограничении распространения контента с пропагандой гомосексуальных отношений. Лига безопасного интернета эти предложения в целом поддерживает, подчеркнула Мизулина.

Несколько раз мы в этом году обращались в надзорные органы в связи с распространением пропаганды ЛГБТ в откровенно детских мультиках в онлайн-кинотеатрах, - добавила Екатерина Мизулина.

Она также анонсировала в своём телеграм-канале подробное обсуждение подобных инициатив с представителями крупнейших онлайн-кинотеатров России в Общественной палате. Оно состоится завтра. На встрече планируется осветить такие темы, как распространение опасного контента в детской среде, законодательное регулирование деятельности онлайн-кинотеатров и работа "антипиратского" закона. Не обойдут вниманием и проблемы, с которыми сталкиваются сами онлайн-кинотеатры в своей работе.

В то же время заместитель председателя Комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич в беседе с Царьградом заявил, что выступает против запретительной практики, поскольку лишнее "нет" может вызвать больший интерес к тому или иному гадкому фильму.

Я сам когда-то ради интереса пару-тройку подобных картин смотрел. И на одну, как сейчас помню, проплевался: совершенно слабое, откровенно проходное кино, о котором бы и я, и ещё процентов восемьдесят зрителей не узнали бы, если бы в соцсетях, в СМИ не обсуждалось, не мусолилось бы название,

- подчеркнул наш собеседник.