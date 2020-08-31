Чтобы достучаться до Меркель: Политик объяснил, почему бунтующие немцы скандировали "Путин!"

Немцы, которые во время протестов скандировали: "Путин!", хотели таким образом достучаться до канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Как отметил депутат Палаты представителей Берлина Гуннар Линдеманн ("Альтернатива для Германии"), местные жители уважительно относятся к российскому лидеру и призывали его повлиять на фрау Меркель.

Демонстранты провели акцию у российского посольства, "чтобы привлечь внимание к условиям в Германии в надежде, что Россия сможет оказать своё влияние на Меркель".

Как подчеркнул политик в беседе с "РИА Новости", никаких рисков для безопасности посольства России не возникло ни разу.

На комментарий немца в своём Telegram-канале отозвался политолог Армен Гаспарян.

"Не показывайте это ясноликой общественности", - иронично написал он.

Отметим, что в ходе многотысячных протестов толпа попыталась штурмовать бундестаг. На видео с места событий заснято, как полицейские пытаются не допустить толпу внутрь. Прибывшее подкрепление силовиков после оттеснило манифестантов от подъезда парламента.