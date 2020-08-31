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Чтобы достучаться до Меркель: Политик объяснил, почему бунтующие немцы скандировали "Путин!"

31 августа 2020, 22:10  •  16 • Политика
В Германии объяснили, почему демонстранты в Берлине скандировали фамилию президента России. По словам депутата Палаты представителей Берлина Гуннара Линдеманна, жители ФРГ уважают российского лидера и таким образом хотели привлечь внимание своего канцлера.
Немцы, которые во время протестов скандировали: "Путин!", хотели таким образом достучаться до канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Как отметил депутат Палаты представителей Берлина Гуннар Линдеманн ("Альтернатива для Германии"), местные жители уважительно относятся к российскому лидеру и призывали его повлиять на фрау Меркель.
Демонстранты провели акцию у российского посольства, "чтобы привлечь внимание к условиям в Германии в надежде, что Россия сможет оказать своё влияние на Меркель".
Как подчеркнул политик в беседе с "РИА Новости", никаких рисков для безопасности посольства России не возникло ни разу.
На комментарий немца в своём Telegram-канале отозвался политолог Армен Гаспарян.
"Не показывайте это ясноликой общественности", - иронично написал он.
Отметим, что в ходе многотысячных протестов толпа попыталась штурмовать бундестаг. На видео с места событий заснято, как полицейские пытаются не допустить толпу внутрь. Прибывшее подкрепление силовиков после оттеснило манифестантов от подъезда парламента.

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