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Чтобы Чёрное море не стало "русским": В Румынии объяснили свой страх

07 мая 2021, 07:30  •  34 • В мире
В Румынии заявили о готовности в дальнейшем продвигать свои "ценности" в Черноморском регионе. При этом, по словам главы МИД Румынии Богдана Ауреску, у Бухареста не может не вызывать беспокойства массивная передислокация войск здесь и демонстрация силы.
В Румынии признались, что ситуация в Черноморском регионе вызывает обеспокоенность у Бухареста. Как заявил глава МИД Румынии Богдан Ауреску, страна намерена и дальше в качестве члена Североатлантического альянса продвигать свои ценности в регионе.
Кроме того, Ауреску своеобразно ответил на вопрос о том, как страны военного альянса могут помешать превращению Чёрного моря в "русское".
По словам румынского министра, безопасность данного региона является неотъемлемой частью безопасности Североатлантического альянса. Он заявил, что уже сейчас Чёрное море "частично превратилось в озеро" НАТО.
В Сети на эти заявления отметили, что иностранцы смелые лишь на словах.
"То-то я и смотрю, как они драпают при виде наших самолётов и сунуть нос боятся к Крыму. Какие они все смелые на словах", - написал комментатор РИА Новости.
Пользователь под ником Nakis в этой связи припомнил ситуацию с Украиной. "Украину 30 лет предупреждали. Вот и результат. Россия сама будет решать, что ей делать, а за Украину теперь будут решать другие. В том числе и Россия", - жёстко заметил он.
Vlad лишь посмеялся над пафосными заявлениями из Бухареста: "Великая морская держава Румыния! Плюнуть и растереть".
Ранее в МИД России отмечали, что Москва будет учитывать настрой НАТО в своём внешнеполитическом и военном планировании. Как указывали в Кремле, Россия никому не угрожает, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов.

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