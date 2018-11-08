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Чтобы чужие боялись

08 ноября 2018, 18:09  •  76 • Карикатуры

Украинский миномет "Молот" уже дважды взрывался во время стрельб. По версии прокуратуры, проблема заключается не в качестве минометов. Военнослужащие неправильно им пользовались.

© Виталий Подвицкий

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