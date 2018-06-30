«Чтобы были в курсе»: Прилепин рассказал о миротворцах

Предупреждение лидера самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко о том, что в Донбассе воспримут миротворцев ООН врагами, если они пересекут зону конфликта без согласия ополченцев, может оказать влияние на решение ООН в вопросе о размещении миротворческого контингента. Об этом заявил писатель и военнослужащий ДНР Захар Прилепин.

«Я думаю, хорошо, что это было объявлено, чтобы они были в курсе. Потому что наши западные партнеры берегут своих граждан, в каких бы они ни находились войсках, в том числе и ООН. У Киева там одна позиция — всё зачистить и всех убить. Естественно, им никто не позволит этого сделать, ни им самим, ни при помощи голубых касок (миротворческие силы ООН – «Газета.Ru»)», — подчеркнул писатель в эфире НСН.

Прилепин отметил, что введение миротворцев в Донбасс — это последняя надежда Киева, потому что рисковать своими силами украинские власти боятся.

28 июня Александр Захарченко предостерег ООН от ввода миротворцев на юго-восток Украины без согласования этого действия с самопровозглашенными республиками Донбасса. «Если они хотят войти по украинскому сценарию — они будут превращаться в мишени. У нас просто станет больше противников», — подчеркнул он. Такое заявление глава ДНР сделал в ходе прямой линии, опубликованной на youtube-канале телеканала «Оплот ТВ».

Инициатива в адрес Совета безопасности (СБ) ООН о направлении миротворцев для охраны миссии ОБСЕ на Украине на всех территориях, где она очуществляет свою деятельность, исходила от российской стороны. С соответствующим предложением 31 октября 2017 года выступал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на брифинге с Ассоциацией европейского бизнеса (АЕБ) «Отношения между Россией и Европейским Союзом на современном этапе».

«Теперь наше предложение, которое внесено в Совет Безопасности ООН, предполагает, что при выполнении наблюдателями ОБСЕ всех их функций, они всегда должны будут охраняться вооруженными миротворцами Организации Объединенных Наций», — заявил глава внешнеполитического ведомства.

Лавров также подчеркнул, что представители Франции и Германии считают эту инициативу возможностью для достижения договоренностей. Однако переговоры по проекту резолюции не могут начаться ввиду имеющихся у Киева претензий. «Украина заявила, что это не годится. Что годится, она обещала показать, но так и не показала, прошло уже больше месяца», — подытожил глава российской дипломатии.

В то же время украинский лидер Петр Порошенко выражал уверенность, что миротворческая миссия ООН в Донбассе будет размещаться на всей территории региона. «Конечно, это не будет российский сценарий», — подчеркнул он на совместной с премьер-министром Канады Джастином Трюдо пресс-конференции в Торонто.

По словам Порошенко, миротворческая миссия должна обладать «мандатом ООН и размещаться на всей территории Донбасса до границы между Украиной и Россией». Таким образом, по мнению Порошенко, «вражеские войска», оружие не смогут «проходить на оккупированную территорию».

Еще в конце сентября 2017 года пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщал, что речи о размещении миротворцев ООН в Донбассе на границе Украины с Россией не идет. При этом он напоминал, что задачей миротворцев ООН является обеспечение безопасности миссии сотрудников ОБСЕ. «Речь идет об обеспечении безопасности миссии сотрудников ОБСЕ там, где они этим занимаются», — отметил он.

Песков также добавил, что «размещение каких-то миссий на границе шло бы вразрез с Минскими договоренностями». Размещение любых миссий, по его словам, «подлежат согласованию между сторонами конфликта, а именно между Киевом и непризнанными республиками Донбасса».

Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер 30 октября прошлого года заявил, что мандат миссии ООН в Донбассе не нужно согласовывать с ДНР и ЛНР. «Вопрос решен: минские соглашения — между Россией, Украиной и ОБСЕ. Идея — восстановить контроль Украины над этими территориями, провести там выборы. Поэтому так называемым республикам здесь не место», — отметил Волкер в интервью украинскому «Общественному ТВ».

При этом Россия до этого не раз заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и не направляет в Донбасс свои военные силы. К тому же Москва неоднократно подчеркивала, что не является субъектом минских соглашений, сообщает ФАН.

В то же время представители ДНР и ЛНР также довольно часто заявляли о том, что, по минским договоренностям, вопрос миротворцев должны обсуждать и с ними. Волкер утверждает, что стороны конфликта в данный момент не доверяют друг другу, однако они могут начать доверять силам ООН.