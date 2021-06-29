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Чтобы были смерти: Кандидат в депутаты выступила с требованием по вакцине

29 июня 2021, 21:40  •  117 • Политика
Кандидат в депутаты Госдумы Марина Литвинович выступила с требованием по вакцине. Журналист Юлия Витязева обратила на это внимание в своём Twitter. По мнению Литвинович, следует выплачивать компенсации при осложнении и смерти от вакцинации, и неважно, что смертей после вакцинации "Спутником" ещё не было.
В своём Twitter Юлия Витязева обратила внимание на требование кандидата в депутаты Госдумы, члена Общественной наблюдательной комиссии Марины Литвинович, которая требует выплачивать компенсации при осложнении и смерти от вакцинации.
"То, что от "Спутника" никто не умер, - её не волнует. Более того, для того, чтобы начать фиксировать эти самые осложнения и смертность, она требует допустить в Россию западные вакцины", - прокомментировала Витязева, добавив, что даже ради пиара лоббирование интересов западных фармкампаний списывать со счетов нельзя.
В комментариях её поддержали. Так, пользователь @ljubov73 считает, что "ларчик просто открывался".
"Кто денюжку заплатил, на того и работает", - написала @ljubov73.
"А кто это, то ли тетя, то ли дядя? И зачем нам вакцины, произведённые на материалах приматов", - добавила @inna78670855.
"А кто ей дал право от имени народа требовать? Пусть так и говорит: Я - М. Литвинович, для себя требую... Тогда всё ясно становится. У неё осложнение на мозги?", - пишет @bs_helena.

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