Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Фото встречи Зеленского в США вызвало вопросы: "Что там за гробик на колёса...
"Опасный самообман": Политолог объяснила, как Зеленский из США постави...
Упреки Зеленского о газе Михеев разбил одним вопросом: "Так зачем тебе тран...
Скабеева показала видео: "Вот что интересует журналистов на встрече Байдена...
Главная / В России

«Чтобы более спокойно жить»: Голикова предположила, что Россия достигнет коллективного иммунитета к COVID-19 осенью

03 сентября 2021, 17:15  •  92 • В России
Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что формирования коллективного иммунитета к COVID-19 в России можно ожидать осенью. По её словам, для возвращения к спокойной жизни в стране должно быть 80% привитых или переболевших. Между тем российский лидер Владимир Путин высказался о всеобщей борьбе с коронавирусом. По словам главы государства, вопрос борьбы с COVID-19 не следует политизировать, поскольку это мешает преодолению последствий пандемии.
 
РИА Новости © Антон Денисов
 

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что около 80% россиян должны вакцинироваться или переболеть коронавирусной инфекцией для достижения коллективного иммунитета. 

«Чтобы более спокойно жить и возвращаться к спокойной жизни, мы должны иметь 80% (привитых или переболевших. — RT)», — сказала она, выступая на марафоне «Новое Знание».

Она отметила, что достижение этих показателей ожидается осенью. 

По словам Голиковой, около 45,4 млн человек в России привились хотя бы одним компонентом вакцины от коронавируса. Уже 38,5 млн человек завершили вакцинацию, добавила вице-премьер.

Вместе с тем она отметила, что коронавирусная инфекция отнесена ко второй группе патогенности.

«COVID-19 сегодня отнесён ко второй группе патогенности. Для известных вам (этой группы. — RT) заболеваний — это чума, сибирская язва», — сказала Голикова.

Голикова также рассказала подробности проекта «Санитарный щит». В его рамках планируется к 2024 году создать в стране 15 лабораторий, работающих с очень опасными вирусами и бактериями. Кроме того, проект подразумевает, что вакцины от любой инфекции должны разрабатываться за четыре месяца.

Также на russian.rt.com Голикова назвала проект «Санитарный щит» одним из самых необходимых в России

При этом, как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, правительство России выделит 2 млрд рублей на обустройство в крупных городах 15 ПЦР-центров и другие меры по созданию «санитарного щита».

«На эти цели мы направим 2 млрд рублей. Чтобы уже в текущем году развернуть в крупных городах 15 ПЦР-центров. И лаборатории для проведения ускоренной диагностики инфекционных заболеваний, в том числе коронавируса. Также предстоит дооснастить подразделения санитарно-карантинного контроля мобильными лабораториями. Это необходимо для того, чтобы создать надёжный «санитарный щит» страны и обезопасить граждан от распространения инфекций», — подчеркнул премьер в ходе заседания кабмина.

Тем временем в России за сутки выявлено 18 856 новых случаев коронавируса. За это время полностью выздоровели 18 690 человек, 799 пациентов скончались от осложнений, развившихся на фоне COVID-19 и сопутствующих заболеваний.

С начала пандемии в стране выявлено 6 975 174 случая коронавируса. За весь период наблюдений зафиксировано 185 611 летальных исходов, выздоровели 6 236 738 человек.

По данным московского оперштаба, в городе за сутки выявлено 1633 новых случая инфицирования COVID-19. За сутки госпитализированы 489 человек, скончались 50 пациентов. На аппаратах ИВЛ в столичных больницах находятся 288 человек.

Роспотребнадзор сообщает, что за весь период пандемии выполнено свыше 180 млн лабораторных тестов на коронавирус, в том числе 464 тыс. — за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 192 677 человек.

Путин — о политизации борьбы с пандемией

Владимир Путин заявил, что важно, отбросив политизацию, бороться с пандемией коронавируса и её последствиями. Об этом глава государства высказался в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума.

В частности, он призвал отказаться от политизации в вопросе происхождения пандемии COVID-19.

«Когда начинается политизация, тогда сразу понижается доверие к выводам, которые делают на основе политизированного подхода, потому что сразу возникает ощущение того, что мы далеко от истины», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что в текущей ситуации следует совместными усилиями бороться с последствиями пандемии. По словам президента, те, кто политизирует этот вопрос, допускают колоссальные ошибки.

Он также обратил внимание на то, что высокоразвитые страны, которые производят вакцины от коронавируса, зачастую не вносят существенного вклада в борьбу всего мира с COVID-19.

  • Президент России Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«Там производится основная часть вакцин, и она направляется на защиту своего собственного населения. И очень мало делается для того, чтобы защитить в широком смысле человечество», — сказал Путин.

Как он добавил, эта ситуация сохранит актуальность, поскольку низкий уровень вакцинной защиты в ряде стран означает, что инфекция может вновь распространиться оттуда в другие части света.

Новые штаммы 

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в России пока нет распространения новых штаммов коронавируса, в частности, «лямбды».

«Распространения новые штаммы пока не получают. Даже там, где они образуются, мы наблюдаем за этим очень внимательно. И так громко шумевшая «лямбда», и другие штаммы — пока в РФ распространения этих штаммов нет», — сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала «Россия 1».

Глава Роспотребнадзора пояснила, что штамм «дельта» остаётся превалирующим в мире. Говоря о ситуации с заболеваемостью в России в целом, Попова согласилась с утверждением, что обстановка стабилизируется.

«Да, у нас есть безусловные признаки стабилизации. Наверное, пятую неделю мы наблюдаем снижение. Снижение не очень выраженное, от недели к неделе это не больше 5—7%, а это достаточно медленное и плавное снижение», — сказала главный санитарный врач.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





92
Источник
Похожие новости
02 сентября 2021, 01:50
«Прошёл обкатку в районах боевых действий»: как модернизируется российский зенитно-ракетный комплекс «Тор»
03 сентября 2021, 10:50
Фанатичные фрики или холодный расчёт: зачем «Мужское государство» атакует в сети рестораны «Тануки»
02 сентября 2021, 22:00
«Боюсь, на меня объявят охоту»: темнокожий мужчина из рекламы «Тануки» рассказал RT о своих опасениях
01 сентября 2021, 07:30
Обжалование штрафов онлайн, правила перевозки животных, «Пушкинская карта»: что изменится в жизни россиян в сентябре
03 сентября 2021, 14:30
«Это моя вторая семья»: кем стали дети, пережившие захват школы в Беслане
01 сентября 2021, 13:55
Коснётся более чем 3,5 млн граждан: в России вступает в силу гаражная амнистия
Новости партнеров
 
Выбор дня
03 сентября 2021, 01:45
Украинский МИД возмутился "саботажем" России
03 сентября 2021, 03:35
Силуанов не смог сдержать эмоций при Путине: "Денег не хватает?"
03 сентября 2021, 01:45
Зеленскому в США подарили пособие по лечению головы. Захарова не удержалась от вопрос...
03 сентября 2021, 07:15
Американцам об этом не расскажут: Зеленский публично солгал о самолётах Украины
03 сентября 2021, 07:15
Соратнице Зеленского хватило четырёх слов, чтобы разгадать позу Байдена
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 сентября 2021, 05:45
США пообещали защитить украинцев от "самого грязного в мире" газа: "Теперь перезимуют"
29 августа 2021, 19:05
Выступление русского бойца на "АрМИ-2021" завершилось возгласами восхищения
29 августа 2021, 13:35
Политолог предупредил о "страшной трагедии" между Россией и Украиной
29 августа 2021, 06:15
Политолог: Зеленский хочет убрать немцев и французов из соглашений по Донбассу
28 августа 2021, 00:55
Русских попытались подловить с земли. Провокация в Сирии провалилась
28 августа 2021, 22:00
"Россия сдастся без боя": Болгарские читатели разоблачили "глупость" Запада с Украиной
29 августа 2021, 15:25
Президент Эстонии впала в "транс" во время исполнения гимна
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.