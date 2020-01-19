Чтоб не угасла свеча! • 27 • Аналитика

Сесть за клавиатуру меня побудила статья уважаемого автора Романа Скоморохова под названием «Опустевшая Россия: кому скажем «спасибо»?» Если Роман рассматривает демографическую ситуацию в России как однодетный отец, то я выскажу свою точку зрения с позиции отца четверых детей.



Привожу цитату автора:







«Государство российское не делает совершенно ничего для того, чтобы увеличить народонаселение страны. И это несмотря на то, что оно, государство, кровно в этом заинтересовано.

Давайте посмотрим проблеме в глаза и честно ответим на вопрос: в чем основная задача государства и в чем основная задача гражданина этого государства, естественно, имея в виду Россию.

Основная задача гражданина – платить налоги. Прямые и косвенные, подоходный, НДС и прочую мелочевку. Ну и вроде бы как вариант – вырастить себе замену, который/которая тоже будет всю свою жизнь платить налоги».

Государство не вещь в себе, не сферический конь в вакууме. Это главный механизм реализации общественных потребностей. В России это особенно актуально.



С нашим климатом, географией, этническим разнообразием страна может жить и нормально развиваться только при наличии сильного, материально обеспеченного, уважаемого гражданами государства, способного правильно отрегулировать внутреннюю ситуацию, поддержать социально уязвимые слои общества, гарантировать безопасность от внешних угроз.



Простите, но как решить все эти задачи, не собрав налогов? Безусловно, граждане обязаны их платить, но все-таки не это основная их задача. Главная задача человека – достойно прожить жизнь и оставить после себя смену. Задача государства – всячески этому способствовать.



Немного о себе. Мое отношение к российскому государству, а вернее, сказать, к власти, со временем менялось. В 1993 году я голосовал против нынешней конституции. Не найдя работы по специальности после окончания вуза в середине 90-х, решили мы с супругой (на тот момент беременной первым ребенком) создать собственный бизнес. Получилось. И много лет занимались мы собственным производством. Одновременно росла семья, дети рождались, дом построили.



Капиталов не нажили, производство всегда требует вложений, а в малом бизнесе и прибыль не гигантская, но всегда был уверен, что семью обеспечу. Но примерно на рубеже десятых годов рынок стали стремительно подминать торговые сети. Независимая розница, а вместе с ней и оптовое звено стали быстро исчезать. Затем настал черед производителей. Пришлось идти на поклон в сети, а там такие условия, что, если имеешь хотя бы минимальную прибыль, радуйся, что не в убытках.



Очень сильный удар был нанесен событиями 2014 года (за что «небратьям» отдельное спасибо), когда из-за валютного кризиса резко влетели в цене сначала импортные компоненты в продукции, вслед за ними и отечественные, а сети тупо не рассматривали несколько месяцев вопрос о повышении отпускной цены на наш товар. Контракты приходилось исполнять даже на невыгодных для себя условиях, иначе из сети вылетаешь без шанса вернуться. А банки требуют платежей по кредитам, а государство — налогов.



В общем, три года назад бизнес пришлось покинуть. Трудно описать, какой это был шок для семьи. Я постоянно чувствовал себя виноватым перед супругой и детьми. Работу бывшему предпринимателю найти трудно. Ситуацию в любой организации человек с опытом в самостоятельном бизнесе просекает мгновенно, далеко не каждый руководитель это любит, привыкать прогибаться трудно. Так что работал какое-то время как придется.



При этом Бог наградил нас хорошими умными детьми. Друг за другом они заканчивали школу с золотыми медалями и по высочайшим результатам ЕГЭ поступали в самые престижные московские вузы. Две старших девочки уехали учиться еще в относительно благополучное для нас время. Одна уже закончила Бауманку с красным дипломом, нашла хорошую работу, одновременно учится в аспирантуре, скоро начнет преподавать. Другая скоро окончит Сеченовскую медакадемию, тоже идет на красный диплом.



С третьей дочкой пришлось тяжелее, она очень упорная, но без репетиторов хороший результат по ЕГЭ не вытянуть, а она дополнительно учила, кроме основных предметов и английского, еще и китайский. Но ничего, дать ребенку возможность получить образование – это святое.



Видели, наверное, объявления с услугами бригад грузчиков. У меня в телефоне всегда было несколько номеров таких работодателей. Когда не хватало денег на репетиторов, звонил и находил такую подработку. Плохо, что платят несправедливо. Час работы хорошего репетитора эквивалентен четырем часам разгрузки фуры. Но мне не привыкать, на своем производстве всегда мужские руки и спины были в дефиците, поэтому часто грузить приходилось.



Дочь не подвела и в этом году поступила (только сильно не пинайте) в Высшую школу экономики на самый престижный факультет — мировой экономики, где деканом Караганов. Она теперь мой агент в гнезде отечественного либерализма (шутка). Сын пока в школе, но тоже собирается учиться в Москву, сильно интересуется предстоящей революцией в двигателестроении.







Повезло и мне, год назад благодаря когда-то полученному образованию и опыту смог найти работу в Москве в госструктуре. По основному месту совмещаю две должности, еще подрабатываю в другой организации по рабочей специальности. Мотаюсь на два региона. А что делать? Семью надо тянуть.



Так что имею возможность взглянуть на жизнь с разных классовых позиций: уже не буржуй, а кто, сам не пойму. То ли принадлежу к интеллигентской прослойке, то ли пролетарий… Сейчас получил первый в своей жизни настоящий отпуск — вот и размышляю.



Так вот, перехожу к главному. Раньше я нашу власть не особенно любил, кому же нравится платить налоги и высокие проценты по кредитам? Тут еще пенсионная реформа. Особенно обидно было за жену. По старым правилам она бы вышла на пенсию в 50 лет. А тут раз — и 63. Правда, Путин отыграл для женщин до 60, а моя по наличию четверых детей получит право в 56. Ну хоть что-то.



Потом стал задумываться: ведь все мои дети благодаря своему старанию и нашим с супругой усилиям честно, без всякого блата имеют реальную возможность получить отличное образование за счет бюджета в лучших вузах страны. Мне полтора года назад сделали операцию по квоте в федеральном центре травматологии после того, как я порвал связки колена на тренировке по единоборствам. Если это не забота социального государства о своих гражданах, то что это?



А в какой стране еще есть материнский капитал, который почему-то воспринимается как должное? А пособия молодым семьям на маленьких детей, введенные в прошлом году и дополненные в нынешнем?



Понятно, что всегда есть те, кому помощи не хватает или вообще не достается (например, студентам давно пора поднять позорные стипендии). Государственный механизм требует постоянного совершенствования. И дети, будущие налогоплательщики, государству нужны, но куда важнее они нам, родителям. Кто-нибудь еще знает способ закинуть свои гены в будущее? Да, поднять детей сложно, порой кажется, что невыносимо. Воспитать их людьми еще сложнее. Но кто это сделает, кроме нас?



Расскажу недавний случай. Захожу в вагон метро. Передо мной зашли два парня, по внешнему виду и говору определил чеченцев. Они сели, я стоял. Один сразу вскочил и предложил мне сесть. Я говорю, не буду, сиди. Он не садился. Не сяду, отвечает, пока вы не сядете. Тут места освободились, пришлось мне присесть, и он сразу сел. Говорит, нас так воспитывают, что нельзя сидеть, если старший стоит. Это ли не пример воспитания молодого поколения? Причем отечественный. Варшава не хочет слышать правду о том, кто ее погубил



И наконец мои мысли по поводу возможной поддержки рождаемости. Пенсионная, а если шире — фискальная политика своей целью должна ставить не только сбор денежных средств с населения и бизнеса, но и стимулировать выгодные для общества и государства процессы, в частности, демографические.



Не секрет, что семьи с детьми, а особенно многодетные, сталкиваются с немалыми трудностями. Если нет свободной бабушки, мама сидит дома с детьми, не работает, отец пашет на нескольких работах, чтобы как-то свести концы с концами. Мама, когда пристроит детей в школу и детский сад, выходит на такую работу, которая позволит больше времени уделять семье. Естественно, ни о какой успешной карьере речь не может идти. Солидную пенсию многодетным родителям заработать сложнее, чем малодетным. Всю молодость им приходится себя материально ограничивать.



Предлагаю: пусть основная часть пенсии формируется как сейчас. Но предусмотреть, чтобы часть пенсии зависела от размера поступлений в пенсионный фонд от детей пенсионера. Получится вот что: чем больше у тебя детей и чем выше их «белый» доход, тем лучше и спокойнее ты будешь жить в старости. Появится стимул у молодых рожать детей, воспитывать и обучать их должным образом. Люди будут стараться получать официальную зарплату, ведь от этого зависит не только их будущая пенсия, но и доход мамы и папы. Для родителей военнослужащих и госслужащих, с зарплат которых не идут отчисления в пенсионный фонд, также предусмотреть выплаты в зависимости от размера дохода их детей. Родители детей-инвалидов, добросовестно их вырастившие, тоже должны поощряться. Маргинальные родители, даже многодетные, воспитавшие неработающих тунеядцев, алкоголиков, преступников, соответственно не получат дополнительного дохода в старости.



Стоит подумать и о возвращении налога на бездетность как было в Союзе. Только платить его должны бездетные граждане не с 18, а, например, с 25 лет, чтобы иметь возможность выучиться и не затягивая создать семью. Все поступления от этого налога должны целевым образом идти на поддержку семей с детьми.



Европейский путь откладывания в долгий ящик рождения детей или отказа от детей — не для нас. Нам предки создали самую большую страну, мы должны передать её нашим, а не чужим потомкам. Как говорили московские князья: «Чтоб не угасла свеча!» Сесть за клавиатуру меня побудила статья уважаемого автора Романа Скоморохова под названием «Опустевшая Россия: кому скажем «спасибо»?» Если Роман рассматривает демографическую ситуацию в России как однодетный отец, то я выскажу свою точку зрения с позиции отца четверых детей.Привожу цитату автора:Государство не вещь в себе, не сферический конь в вакууме. Это главный механизм реализации общественных потребностей. В России это особенно актуально.С нашим климатом, географией, этническим разнообразием страна может жить и нормально развиваться только при наличии сильного, материально обеспеченного, уважаемого гражданами государства, способного правильно отрегулировать внутреннюю ситуацию, поддержать социально уязвимые слои общества, гарантировать безопасность от внешних угроз.Простите, но как решить все эти задачи, не собрав налогов? Безусловно, граждане обязаны их платить, но все-таки не это основная их задача. Главная задача человека – достойно прожить жизнь и оставить после себя смену. Задача государства – всячески этому способствовать.Немного о себе. Мое отношение к российскому государству, а вернее, сказать, к власти, со временем менялось. В 1993 году я голосовал против нынешней конституции. Не найдя работы по специальности после окончания вуза в середине 90-х, решили мы с супругой (на тот момент беременной первым ребенком) создать собственный бизнес. Получилось. И много лет занимались мы собственным производством. Одновременно росла семья, дети рождались, дом построили.Капиталов не нажили, производство всегда требует вложений, а в малом бизнесе и прибыль не гигантская, но всегда был уверен, что семью обеспечу. Но примерно на рубеже десятых годов рынок стали стремительно подминать торговые сети. Независимая розница, а вместе с ней и оптовое звено стали быстро исчезать. Затем настал черед производителей. Пришлось идти на поклон в сети, а там такие условия, что, если имеешь хотя бы минимальную прибыль, радуйся, что не в убытках.Очень сильный удар был нанесен событиями 2014 года (за что «небратьям» отдельное спасибо), когда из-за валютного кризиса резко влетели в цене сначала импортные компоненты в продукции, вслед за ними и отечественные, а сети тупо не рассматривали несколько месяцев вопрос о повышении отпускной цены на наш товар. Контракты приходилось исполнять даже на невыгодных для себя условиях, иначе из сети вылетаешь без шанса вернуться. А банки требуют платежей по кредитам, а государство — налогов.В общем, три года назад бизнес пришлось покинуть. Трудно описать, какой это был шок для семьи. Я постоянно чувствовал себя виноватым перед супругой и детьми. Работу бывшему предпринимателю найти трудно. Ситуацию в любой организации человек с опытом в самостоятельном бизнесе просекает мгновенно, далеко не каждый руководитель это любит, привыкать прогибаться трудно. Так что работал какое-то время как придется.При этом Бог наградил нас хорошими умными детьми. Друг за другом они заканчивали школу с золотыми медалями и по высочайшим результатам ЕГЭ поступали в самые престижные московские вузы. Две старших девочки уехали учиться еще в относительно благополучное для нас время. Одна уже закончила Бауманку с красным дипломом, нашла хорошую работу, одновременно учится в аспирантуре, скоро начнет преподавать. Другая скоро окончит Сеченовскую медакадемию, тоже идет на красный диплом.С третьей дочкой пришлось тяжелее, она очень упорная, но без репетиторов хороший результат по ЕГЭ не вытянуть, а она дополнительно учила, кроме основных предметов и английского, еще и китайский. Но ничего, дать ребенку возможность получить образование – это святое.Видели, наверное, объявления с услугами бригад грузчиков. У меня в телефоне всегда было несколько номеров таких работодателей. Когда не хватало денег на репетиторов, звонил и находил такую подработку. Плохо, что платят несправедливо. Час работы хорошего репетитора эквивалентен четырем часам разгрузки фуры. Но мне не привыкать, на своем производстве всегда мужские руки и спины были в дефиците, поэтому часто грузить приходилось.Дочь не подвела и в этом году поступила (только сильно не пинайте) в Высшую школу экономики на самый престижный факультет — мировой экономики, где деканом Караганов. Она теперь мой агент в гнезде отечественного либерализма (шутка). Сын пока в школе, но тоже собирается учиться в Москву, сильно интересуется предстоящей революцией в двигателестроении.Повезло и мне, год назад благодаря когда-то полученному образованию и опыту смог найти работу в Москве в госструктуре. По основному месту совмещаю две должности, еще подрабатываю в другой организации по рабочей специальности. Мотаюсь на два региона. А что делать? Семью надо тянуть.Так что имею возможность взглянуть на жизнь с разных классовых позиций: уже не буржуй, а кто, сам не пойму. То ли принадлежу к интеллигентской прослойке, то ли пролетарий… Сейчас получил первый в своей жизни настоящий отпуск — вот и размышляю.Так вот, перехожу к главному. Раньше я нашу власть не особенно любил, кому же нравится платить налоги и высокие проценты по кредитам? Тут еще пенсионная реформа. Особенно обидно было за жену. По старым правилам она бы вышла на пенсию в 50 лет. А тут раз — и 63. Правда, Путин отыграл для женщин до 60, а моя по наличию четверых детей получит право в 56. Ну хоть что-то.Потом стал задумываться: ведь все мои дети благодаря своему старанию и нашим с супругой усилиям честно, без всякого блата имеют реальную возможность получить отличное образование за счет бюджета в лучших вузах страны. Мне полтора года назад сделали операцию по квоте в федеральном центре травматологии после того, как я порвал связки колена на тренировке по единоборствам. Если это не забота социального государства о своих гражданах, то что это?А в какой стране еще есть материнский капитал, который почему-то воспринимается как должное? А пособия молодым семьям на маленьких детей, введенные в прошлом году и дополненные в нынешнем?Понятно, что всегда есть те, кому помощи не хватает или вообще не достается (например, студентам давно пора поднять позорные стипендии). Государственный механизм требует постоянного совершенствования. И дети, будущие налогоплательщики, государству нужны, но куда важнее они нам, родителям. Кто-нибудь еще знает способ закинуть свои гены в будущее? Да, поднять детей сложно, порой кажется, что невыносимо. Воспитать их людьми еще сложнее. Но кто это сделает, кроме нас?Расскажу недавний случай. Захожу в вагон метро. Передо мной зашли два парня, по внешнему виду и говору определил чеченцев. Они сели, я стоял. Один сразу вскочил и предложил мне сесть. Я говорю, не буду, сиди. Он не садился. Не сяду, отвечает, пока вы не сядете. Тут места освободились, пришлось мне присесть, и он сразу сел. Говорит, нас так воспитывают, что нельзя сидеть, если старший стоит. Это ли не пример воспитания молодого поколения? Причем отечественный.И наконец мои мысли по поводу возможной поддержки рождаемости. Пенсионная, а если шире — фискальная политика своей целью должна ставить не только сбор денежных средств с населения и бизнеса, но и стимулировать выгодные для общества и государства процессы, в частности, демографические.Не секрет, что семьи с детьми, а особенно многодетные, сталкиваются с немалыми трудностями. Если нет свободной бабушки, мама сидит дома с детьми, не работает, отец пашет на нескольких работах, чтобы как-то свести концы с концами. Мама, когда пристроит детей в школу и детский сад, выходит на такую работу, которая позволит больше времени уделять семье. Естественно, ни о какой успешной карьере речь не может идти. Солидную пенсию многодетным родителям заработать сложнее, чем малодетным. Всю молодость им приходится себя материально ограничивать.Предлагаю: пусть основная часть пенсии формируется как сейчас. Но предусмотреть, чтобы часть пенсии зависела от размера поступлений в пенсионный фонд от детей пенсионера. Получится вот что: чем больше у тебя детей и чем выше их «белый» доход, тем лучше и спокойнее ты будешь жить в старости. Появится стимул у молодых рожать детей, воспитывать и обучать их должным образом. Люди будут стараться получать официальную зарплату, ведь от этого зависит не только их будущая пенсия, но и доход мамы и папы. Для родителей военнослужащих и госслужащих, с зарплат которых не идут отчисления в пенсионный фонд, также предусмотреть выплаты в зависимости от размера дохода их детей. Родители детей-инвалидов, добросовестно их вырастившие, тоже должны поощряться. Маргинальные родители, даже многодетные, воспитавшие неработающих тунеядцев, алкоголиков, преступников, соответственно не получат дополнительного дохода в старости.Стоит подумать и о возвращении налога на бездетность как было в Союзе. Только платить его должны бездетные граждане не с 18, а, например, с 25 лет, чтобы иметь возможность выучиться и не затягивая создать семью. Все поступления от этого налога должны целевым образом идти на поддержку семей с детьми.Европейский путь откладывания в долгий ящик рождения детей или отказа от детей — не для нас. Нам предки создали самую большую страну, мы должны передать её нашим, а не чужим потомкам. Как говорили московские князья: «Чтоб не угасла свеча!» сергей32 Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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