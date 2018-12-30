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″Чтоб не травмировать наших ранимых захисників″: На Украине запретили салюты в Новый год

30 декабря 2018, 13:09  •  187 • В мире
В Новый год на Украине запретили пускать салюты и использовать пиротехнику, напомнив об указе президента Незалежной 2014 года. ″Чтоб не травмировать наших ранимых захисників″, - иронизируют в соцсетях, намекая на то, что ветераны АТО при салютационной стрельбе хватаются за гранаты и собственные автоматы.
Украинцев лишили на Новый год салютов и фейерверков, напомнив об указе президента Незалежной от 2014 года, согласно которому и в городах, и в селах страны запрещается использование пиротехники. При этом подчеркивается, что мораторий на неё будет действовать до тех пор, пока в Донбассе не завершится операция Объединенных сил.
О том, с чем может быть связан подобный запрет на фейерверки, сообщает NEWSONE.ua со ссылкой на военного психолога ОО "Побратимы" Андрея Козинчука. В частности, эксперт говорит о том, что некоторые ветераны АТО остро реагируют на свето-шумовые триггеры.
″Отчасти, салют может вызывать у ветеранов так называемые флешбэки - воспоминания жутких моментов, которые были на войне″, - указал психолог, отметив, что во время военных действий солдаты чаще всего сталкиваются с артиллерией и минами.
″Казалось бы, безобидный салют может повлечь за собой тяжёлые последствия для военного, - обращает внимание Козинчук. - Он может закрыться в себе, стать агрессивным и неконтролируемым″.
В соцсетях, развивая мысль военного психолога иронизируют над ″нежной и ранимой психикой″ украинских военных, намекая на то, из-за чего в стране запретили пускать салюты и фкейкрверки.
″Чтоб не травмировать наших ранимых захисників (″защитников″ - ред.)″, - считают интернет-пользователи, также намекая на то, что ветераны АТО при подобной праздничной салютационной стрельбе хватаются за гранаты и собственные автоматы, и предлагают ″вообще перестать веселиться″.
К слову, тот же Козинчук, который предлагает беречь психику украинских военных и не использовать пиротехнику, рекомендовал всем, кто хочет пускать салют, записаться в добровольцы ВСУ и отправиться на фронт.
″Кому очень хочется, тот всегда может подписать контракт и поехать на войну праздновать Новый год, - предложил психолог. - Уверяю вас, там точно будут ″салюты″.

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