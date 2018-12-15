Чтоб Меркель больше не опаздывала: Канцлеру Германии присматривают самолет за €200 млн

После того, как канцлер Германии Ангела Меркель из-за поломки своего самолета пропустила почти весь первый день саммита G20, Министерство обороны ФРГ решило запросить из федерального бюджета еще не менее €200 млн на покупку нового Airbus. Чтоб Меркель больше не опаздывала на важные встречи.

Неприятная история с поломкой самолета канцлера Германии Ангелы Меркель заставила Министерство обороны задуматься и присмотреться к другому борту. На смену Konrad Adenauer, который подвел канцлера в самый неподходящий момент - при поездке на саммит G20 - может прийти другой самолет. Минобороны ФРГ намеревается запросить из федерального бюджета не менее €200 млн на покупку Airbus, чтобы Ангела Меркель больше не опаздывала на важные встречи.

″Запоздалое прибытие канцлера в G20 было горьким, - подчеркнула министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен в беседе с Bild. - Чтобы это больше не повторилось, мы начинаем с экипажей и проверяем закупку одного или двух других дальнемагистральных самолетов″.

Как пишет издание, сейчас рассматривается два варианта - A330 или A350. Их стоимость в зависимости от ″начинки″ борта специалисты оценивают в €200-300 млн.

Ранее сообщалось только, что с самолетом Меркель в воздушном пространстве над Нидерландами возникли внезапные технические сложности. Из-за них было принято решение вернуть самолет обратно и заменить его на другой. В результате канцлер лишилась возможности успеть на запланированную встречу с президентом США Дональдом Трампом в Аргентине на саммите G20.

Как выяснилось, самолет Меркель внезапно остался без связи. Причем все было настолько плохо, что экипажу пришлось связываться с центром управления полетами уже по спутниковому телефону.