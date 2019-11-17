Что значит "подыгрывание Путину"? Гаспарян развенчал "мягкость" Зеленского

Политолог Армен Гаспарян не согласился с доводами украинских радикалов о том, что президент Украины якобы подыгрывает России. По его словам, доводы радикалов о некоей мягкости Зеленского беспочвенны хотя бы потому, что при новом лидере в Незалежной всё осталось так, как было при Петре Порошенко.

В комментарии порталу "Дни.ру" Гаспарян отметил, что ни о какой капитуляции Зеленского, как это хотят преподнести в Киеве, говорить нельзя, поскольку нынешние попытки выполнить минские соглашения являются требованием мировых держав.

По сути, Зеленский должен их выполнять, ни о каком "подыгрывании Путину" речи не идёт.

"Я не очень понимаю, а в чём Зеленский подыгрывает?" - подчеркнул Армен Гаспарян. "Перед ним поставлена задача всеми ведущими мировыми странами о том, что он обязан выполнить минские соглашения. Это вот это называется "подыгрыванием России"?" - добавил он.

При этом, констатировал эксперт, пока усилия официальных украинских властей в полной мере не увенчались успехом: в Донбассе до сих пор продолжается кровопролитие, а имплементации минских соглашений так до сих пор не произошло.

"Пока мы видим ровно воспроизведение вектора, который был закреплён за Порошенко. Это "ни мира, ни войны". Со всеми вытекающими отсюда последствиями", - подчеркнул Армен Гаспарян.