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Что значит "подыгрывание Путину"? Гаспарян развенчал "мягкость" Зеленского
17 ноября 2019, 18:09 • 100 • В мире
Политолог Армен Гаспарян не согласился с тезисами украинских националистов о том, что президент Незалежной Владимир Зеленский чуть ли не капитулировал. По его мнению, сейчас украинский лидер проводит ту же риторику, что проводил Порошенко. При этом, указал Гаспарян, выполнение минских соглашений нельзя расценивать как подыгрывание Путину.
Политолог Армен Гаспарян не согласился с доводами украинских радикалов о том, что президент Украины якобы подыгрывает России. По его словам, доводы радикалов о некоей мягкости Зеленского беспочвенны хотя бы потому, что при новом лидере в Незалежной всё осталось так, как было при Петре Порошенко.
В комментарии порталу "Дни.ру" Гаспарян отметил, что ни о какой капитуляции Зеленского, как это хотят преподнести в Киеве, говорить нельзя, поскольку нынешние попытки выполнить минские соглашения являются требованием мировых держав.
По сути, Зеленский должен их выполнять, ни о каком "подыгрывании Путину" речи не идёт.
"Я не очень понимаю, а в чём Зеленский подыгрывает?" - подчеркнул Армен Гаспарян. "Перед ним поставлена задача всеми ведущими мировыми странами о том, что он обязан выполнить минские соглашения. Это вот это называется "подыгрыванием России"?" - добавил он.
При этом, констатировал эксперт, пока усилия официальных украинских властей в полной мере не увенчались успехом: в Донбассе до сих пор продолжается кровопролитие, а имплементации минских соглашений так до сих пор не произошло.
"Пока мы видим ровно воспроизведение вектора, который был закреплён за Порошенко. Это "ни мира, ни войны". Со всеми вытекающими отсюда последствиями", - подчеркнул Армен Гаспарян.
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