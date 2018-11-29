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«Что же произошло после фотосессии, месье Макрон?»: Facebook блокирует откровенные фото с президентом Франции
29 ноября 2018, 02:54 • 57 • Политика
Сразу несколько пользователей социальной сети Facebook пожаловались в Twitter на то, что их сообщения, к которым была прикреплена резонансная и, по мнению некоторых, откровенная фотография президента Эммануэля Макрона с темнокожими молодыми людьми, были заблокированы за демонстрацию «наготы» и «сексуальных действий». «Что же произошло после фотосессии, месье Макрон?» - сыронизировал один из них.
То, что его сообщение с Макроном было заблокировано именно по этой причине, пораженный пользователь подтвердил соответствующим скриншотом.
«Привет, Эммануэль Макрон. Я только что получил предупреждение от Facebook за то, что опубликовал вашу фотографию с двумя этими людьми. Они сослались на «наготу» с вашей стороны и «сексуальные действия» с этими славными джентльменами», - отметил он, прежде чем отпустить свою шутку про фотосессию.
Поясним, что блокируемые фото были сделаны в сентябре текущего года во время поездки Макрона на остров Сан-Мартен в Карибском море.
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