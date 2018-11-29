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«Что же произошло после фотосессии, месье Макрон?»: Facebook блокирует откровенные фото с президентом Франции

29 ноября 2018, 02:54  •  57 • Политика
Сразу несколько пользователей социальной сети Facebook пожаловались в Twitter на то, что их сообщения, к которым была прикреплена резонансная и, по мнению некоторых, откровенная фотография президента Эммануэля Макрона с темнокожими молодыми людьми, были заблокированы за демонстрацию «наготы» и «сексуальных действий». «Что же произошло после фотосессии, месье Макрон?» - сыронизировал один из них.
То, что его сообщение с Макроном было заблокировано именно по этой причине, пораженный пользователь подтвердил соответствующим скриншотом.
«Привет, Эммануэль Макрон. Я только что получил предупреждение от Facebook за то, что опубликовал вашу фотографию с двумя этими людьми. Они сослались на «наготу» с вашей стороны и «сексуальные действия» с этими славными джентльменами», - отметил он, прежде чем отпустить свою шутку про фотосессию.
Bonjour @EmmanuelMacron. Je viens de recevoir un avertissement de #Facebook pour la publication de votre photo avec ces 2 personnes. Ils évoquent de la « nudité » de votre part & des « actes sexuels » avec ces gentils monsieurs. Que s’est-il passé après la photo M. #Macron ? pic.twitter.com/wOkf5cmGRD
— Julien Ibos (@julienibos) 27 ноября 2018 г.
Поясним, что блокируемые фото были сделаны в сентябре текущего года во время поездки Макрона на остров Сан-Мартен в Карибском море.
Figurez vous que ma publication du 30 septembre sur #Macron avec cette photographie a été censurée par #Facebook .
Mon commentaire était le suivant : « Drôle de façon de fêter le 60 ème anniversaire de la Ve République ».
Motif : nudité ! Ces gens sont fous. pic.twitter.com/tbjrjTZTTT
— Vincent G. RICHARD (@V_G_Richard) 27 ноября 2018 г.

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