«Что же произошло после фотосессии, месье Макрон?»: Facebook блокирует откровенные фото с президентом Франции

Сразу несколько пользователей социальной сети Facebook пожаловались в Twitter на то, что их сообщения, к которым была прикреплена резонансная и, по мнению некоторых, откровенная фотография президента Эммануэля Макрона с темнокожими молодыми людьми, были заблокированы за демонстрацию «наготы» и «сексуальных действий». «Что же произошло после фотосессии, месье Макрон?» - сыронизировал один из них.

То, что его сообщение с Макроном было заблокировано именно по этой причине, пораженный пользователь подтвердил соответствующим скриншотом.

«Привет, Эммануэль Макрон. Я только что получил предупреждение от Facebook за то, что опубликовал вашу фотографию с двумя этими людьми. Они сослались на «наготу» с вашей стороны и «сексуальные действия» с этими славными джентльменами», - отметил он, прежде чем отпустить свою шутку про фотосессию.

Bonjour @EmmanuelMacron. Je viens de recevoir un avertissement de #Facebook pour la publication de votre photo avec ces 2 personnes. Ils évoquent de la « nudité » de votre part & des « actes sexuels » avec ces gentils monsieurs. Que s’est-il passé après la photo M. #Macron ? pic.twitter.com/wOkf5cmGRD — Julien Ibos (@julienibos) 27 ноября 2018 г.

Поясним, что блокируемые фото были сделаны в сентябре текущего года во время поездки Макрона на остров Сан-Мартен в Карибском море.