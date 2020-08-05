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Что ждёт виновных? Ливанский премьер дал обещание нации после взрыва в Бейруте
05 августа 2020, 15:25 • 83 • В мире
Ливанский премьер-министр Хасан Диаб дал обещание нации после взрыва в Бейруте. В специальном обращении он заявил, что ответственные за хранение опасных взрывчатых веществ на складе, расположенном прямо в городе у побережья, понесут строгое наказание.
Ливанский премьер-министр Хасан Диаб в специальном обращении к гражданам по телевидению в связи со взрывом в Бейруте пообещал, что виновные в произошедшем обязательно понесут наказание.
Он подчеркнул, что государственные органы установят все детали, связанные с опасным хранилищем взрывчатых веществ, которое находилось в городе недалеко от побережья Средиземного моря с 2014 года.
Ранее руководитель ливанского МВД Мухаммед Фахми сообщил, что в столице сдетонировала аммиачная селитра. На складе, где она хранилась, произошло короткое замыкание. Это спровоцировало пожар, а за ним последовал взрыв вещества, передавал канал Al Mayadeen.
До этого глава государства сообщил, что 5 августа станет днём траура в память о жертвах случившегося. Согласно информации министерства здравоохранения республики, в результате взрыва были ранены свыше 3 тысяч жителей.
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