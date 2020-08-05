Что ждёт виновных? Ливанский премьер дал обещание нации после взрыва в Бейруте

Ливанский премьер-министр Хасан Диаб в специальном обращении к гражданам по телевидению в связи со взрывом в Бейруте пообещал, что виновные в произошедшем обязательно понесут наказание.

Он подчеркнул, что государственные органы установят все детали, связанные с опасным хранилищем взрывчатых веществ, которое находилось в городе недалеко от побережья Средиземного моря с 2014 года.

Ранее руководитель ливанского МВД Мухаммед Фахми сообщил, что в столице сдетонировала аммиачная селитра. На складе, где она хранилась, произошло короткое замыкание. Это спровоцировало пожар, а за ним последовал взрыв вещества, передавал канал Al Mayadeen.

До этого глава государства сообщил, что 5 августа станет днём траура в память о жертвах случившегося. Согласно информации министерства здравоохранения республики, в результате взрыва были ранены свыше 3 тысяч жителей.