Что ждёт Украину? Генерал Могилёв представил ужасное будущее страны

Украину ждёт ужасное будущее из-за цен на газ, считает бывший глава МВД страны генерал-полковник Анатолий Могилёв.

Украина находится на грани социального взрыва, так как заоблачные цены на топливо привели к закрытию множества предприятий. А это, в свою очередь, обернулось ростом безработицы, рассуждает генерал.

Я с ужасом думаю о том, что будет,

- признался Могилёв в эфире телеканала UkrLive.

Бывший глава МВД Украины винит в происходящем украинское правительство. По его словам, действующая власть страны не понимает принципов экономики, поэтому загоняет государство в безвыходное положение.

Ранее слова секретаря СНБО Алексея Данилова о том, что Украина не видит угрозы со стороны России, удивили русских. А кое-кто даже возмутился: "Данилов, ты охренел?"