Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Кедми назвал три страны, которым следует "смириться" перед Россией: Ин...
Шах и мат "Газпрому": Украина зимой прекратит транзит российского газа
Атака с моря, земли и воздуха: Раскрыта карта наступления НАТО на Россию
Оставленный "ради Украины" в Средиземноморье авианосец объяснили русск...
Главная / Политика

Что ждёт Украину? Генерал Могилёв представил ужасное будущее страны

31 декабря 2021, 21:40  •  268 • Политика
Украину ждёт ужасное будущее из-за цен на газ, считает бывший глава МВД страны генерал-полковник Анатолий Могилёв.
Украина находится на грани социального взрыва, так как заоблачные цены на топливо привели к закрытию множества предприятий. А это, в свою очередь, обернулось ростом безработицы, рассуждает генерал.
Я с ужасом думаю о том, что будет,
- признался Могилёв в эфире телеканала UkrLive.
Бывший глава МВД Украины винит в происходящем украинское правительство. По его словам, действующая власть страны не понимает принципов экономики, поэтому загоняет государство в безвыходное положение.
Ранее слова секретаря СНБО Алексея Данилова о том, что Украина не видит угрозы со стороны России, удивили русских. А кое-кто даже возмутился: "Данилов, ты охренел?"

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



268
Источник
Похожие новости
31 декабря 2021, 03:00
На Западе подсказали России, как лучше "вторгаться" на Украину
31 декабря 2021, 10:35
Путин победил? Байден отступился от Украины
31 декабря 2021, 00:40
"Россия торопит. И Байден откликается": Политолог сообщил об "огромной победе"
31 декабря 2021, 08:50
Путин спрогнозировал последствия введения санкций США против России
31 декабря 2021, 00:40
Колючая проволока и жестокость не помогли: В Германию из Белоруссии прорвались 11 тыс. мигрантов
31 декабря 2021, 14:05
Враг у России в тылу: Невесёлые итоги года
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 декабря 2021, 00:10
В Сербии дипломатам Украины напомнили: "Крым - это Россия"
26 декабря 2021, 01:05
Мария Захарова ответила на "разоблачение" бежавшей из России Любови Соболь
29 декабря 2021, 12:30
Боятся собственной тени. Корабль НАТО запаниковал при подходе к границам России
27 декабря 2021, 20:50
Путин лишил британку дара речи: В Китае оценили ответ президента России на провокацию
25 декабря 2021, 08:10
"Свалить из "проклятой Рашки": Пронько о сигнале Путина для элит
25 декабря 2021, 08:10
Цены на газ: производство умрёт, население разорится
30 декабря 2021, 11:50
Опрос показал будущего президента Украины: "Нахохотались? Теперь послушайте"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.