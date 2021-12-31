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Что ждёт Украину? Генерал Могилёв представил ужасное будущее страны
31 декабря 2021, 21:40 • 268 • Политика
Украину ждёт ужасное будущее из-за цен на газ, считает бывший глава МВД страны генерал-полковник Анатолий Могилёв.
Украина находится на грани социального взрыва, так как заоблачные цены на топливо привели к закрытию множества предприятий. А это, в свою очередь, обернулось ростом безработицы, рассуждает генерал.
- признался Могилёв в эфире телеканала UkrLive.
Бывший глава МВД Украины винит в происходящем украинское правительство. По его словам, действующая власть страны не понимает принципов экономики, поэтому загоняет государство в безвыходное положение.
Ранее слова секретаря СНБО Алексея Данилова о том, что Украина не видит угрозы со стороны России, удивили русских. А кое-кто даже возмутился: "Данилов, ты охренел?"
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