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Что ждёт Украину без угля из России: Прогноз аналитика

02 ноября 2021, 01:15  •  105 • Политика
Аналитик Митрахович рассказал, какое будущее ждёт Украину без угля из России. "Пока не говорится о прекращении поставок угля для металлургии, но если это произойдёт, то Украине будет совсем сложно", - отметил он.
С 1 ноября Россия остановила поставки энергетического угля на Украину, и цены электроэнергии на рынке Незалежной уже повысились на 25,7%. Что будет дальше, рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович.
Он отметил, что у России всегда был инструмент для ограничения поставок угля на Украину. Просто им не пользовались, за исключением 2015 года. А между тем Украина очень зависит от поставок русского угля. Он используется как для выработки электроэнергии, так и для металлургической промышленности.
Пока не говорится о прекращении поставок угля для металлургии, но если это произойдёт, то Украине будет совсем сложно,
- отметил Станислав Митрахович в беседе с Nation News.
Также специалист напомнил, что русская энергетическая компания "Интер РАО", которая экспортировала электроэнергию на Украину, также прекратила поставки. Всё это рисует крайне безрадостную картину для Незалежной.

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