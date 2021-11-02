Что ждёт Украину без угля из России: Прогноз аналитика

Аналитик Митрахович рассказал, какое будущее ждёт Украину без угля из России. "Пока не говорится о прекращении поставок угля для металлургии, но если это произойдёт, то Украине будет совсем сложно", - отметил он.

С 1 ноября Россия остановила поставки энергетического угля на Украину, и цены электроэнергии на рынке Незалежной уже повысились на 25,7%. Что будет дальше, рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович.

Он отметил, что у России всегда был инструмент для ограничения поставок угля на Украину. Просто им не пользовались, за исключением 2015 года. А между тем Украина очень зависит от поставок русского угля. Он используется как для выработки электроэнергии, так и для металлургической промышленности.

Пока не говорится о прекращении поставок угля для металлургии, но если это произойдёт, то Украине будет совсем сложно,

- отметил Станислав Митрахович в беседе с Nation News.

Также специалист напомнил, что русская энергетическая компания "Интер РАО", которая экспортировала электроэнергию на Украину, также прекратила поставки. Всё это рисует крайне безрадостную картину для Незалежной.