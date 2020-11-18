|
Что ждёт Россию, Украину и США в 2021 году? Стали известны пророчества Мессинга
18 ноября 2020, 18:25 • 344 • Политика
Стали известны пророчества Вольфа Мессинга, которые совсем скоро будут подтверждены или опровергнуты. Что ждёт Россию, Белоруссию, Украину и США в 2021 году?
Знаменитый предсказатель на десятилетия опередил своё время. Некоторые его пророчества можно будет проверить на достоверность уже в следующем году.
Так, например, Мессинг предсказал России экономические трудности, рост уровня бедности и народные волнения. Власти тем временем будут реализовывать масштабные реформы в попытке переломить ситуацию. Также в пророчестве Мессинга говорится о некоем заболевании, которое окажет влияние на экономику. Речь, вероятнее всего, идёт о пандемии коронавируса, которая, как предполагают эксперты, продолжится в 2021 году.
Кроме того, предсказатель указывал на "клочок земли" на юге, из-за чего разгорится большой конфликт, который будет продолжаться минимум пять лет и раздуваться другими странами. Речь может идти о Крыме или о Карабахе. Однако с момента воссоединения Крыма с Россией уже прошло больше пяти лет, а конфликт в Карабахе продлился совсем недолго и закончился подписанием мирного договора.
А вот внешнеполитические предсказания на 2021 год могут многих удивить. Мессинг полагал, что в отношениях России и Украины наступит потепление, Белоруссия после пережитого кризиса встанет с колен, а США, объятые внутренними распрями, на долгое время утратят своё влияние в мире, пишет портал Vesiskitim.
Отметим, что многие предсказания Мессинга уже сбылись. Он смог предугадать дату начала Великой Отечественной войны, смерти Сталина и даже собственной смерти.
344
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
14 ноября 2020, 09:55
|
17 ноября 2020, 07:35
|
16 ноября 2020, 00:25
|
13 ноября 2020, 09:10
|
14 ноября 2020, 02:35
|
14 ноября 2020, 02:35
|
12 ноября 2020, 04:45