Что ждёт Россию, Украину и США в 2021 году? Стали известны пророчества Мессинга

Знаменитый предсказатель на десятилетия опередил своё время. Некоторые его пророчества можно будет проверить на достоверность уже в следующем году.

Так, например, Мессинг предсказал России экономические трудности, рост уровня бедности и народные волнения. Власти тем временем будут реализовывать масштабные реформы в попытке переломить ситуацию. Также в пророчестве Мессинга говорится о некоем заболевании, которое окажет влияние на экономику. Речь, вероятнее всего, идёт о пандемии коронавируса, которая, как предполагают эксперты, продолжится в 2021 году.

Кроме того, предсказатель указывал на "клочок земли" на юге, из-за чего разгорится большой конфликт, который будет продолжаться минимум пять лет и раздуваться другими странами. Речь может идти о Крыме или о Карабахе. Однако с момента воссоединения Крыма с Россией уже прошло больше пяти лет, а конфликт в Карабахе продлился совсем недолго и закончился подписанием мирного договора.

А вот внешнеполитические предсказания на 2021 год могут многих удивить. Мессинг полагал, что в отношениях России и Украины наступит потепление, Белоруссия после пережитого кризиса встанет с колен, а США, объятые внутренними распрями, на долгое время утратят своё влияние в мире, пишет портал Vesiskitim.

Отметим, что многие предсказания Мессинга уже сбылись. Он смог предугадать дату начала Великой Отечественной войны, смерти Сталина и даже собственной смерти.