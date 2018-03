Что ждёт Россию? Деградация или светлое будущее? • 89 • Аналитика







Проблема многогранна, и эти грани лежат не только в плоскости экономики, хотя каждая из них и касается экономики в той или иной степени. Просто так сложилось после распада СССР, что клин сошёлся именно на экономике. Это хорошо, что у нас появилось столь эффективное вооружение, которого нет пока ни у кого. Но…





Не открою Америку, если скажу, что деньги – кровь экономики. Правда, некоторые говорят, что деньги – энергия экономики, но тогда заголовок статьи был бы не столь красноречив.



Деньги, как и любая кровь, предназначены для бесперебойной работы организма, будь это тело человека или экономика. Подчеркнём – «здоровой жизнедеятельности». А с этим у нас не только нехорошо, но даже плохо. Плохо точно так же, как и десять и двадцать лет назад. И становится всё хуже. Почему? А крови не хватает. А почему её не хватает?



Начнём с банков. Банки – это операторы денежных потоков. Это от них зависит, насколько здоровой будет экономика, потому что только банки могут дать живительную кровь для её питания. Но что делают банки?



В теории, банки должны обеспечивать финансирование всех экономических процессов любой страны, эффективно управляя денежными потоками, приумножая накопления клиентов, которые держат деньги в банках, а заодно и приносить некоторую прибыль своим владельцам за счёт управления финансами.



Так ли это на самом деле в нашей стране? Не будем пускаться в мутные теории либеральной экономики. Оставим также проблемы финансирования реального сектора, там и так много компетентных оценок. Посмотрим, что простые люди – клиенты банков, думают о них.



Отзывов о банках вы можете найти в Сети неизмеримое количество. Мы не можем здесь в статье привести все. Посмотрите, хотя бы, здесь: Отзывы о кредитах в России. Вот лишь некоторые характерные заголовки из таких отзывов:

«Чудеса с процентной ставкой;

Бесконечный кредит;

Авто с гос. поддержкой = ОБМАН от СЕТ…ЛЕМ БАНКА;

Банк, с которым НЕ НУЖНО сотрудничать!;

Банк отвратительный;

МТ… банк ворует деньги;

Это не банк, это мошенник;

Закрыл досрочно автокредит и переплатил 9000 руб.;

Овердрафт по Ал…фабанковски;

Самый плохой банк;

Банк вводит в заблуждение!

Очень нечестный банк;

Плохое облуживание, поганые люди в банке работают;

Некомпетентность и мошенничество?

Мошенничество!!!

Кредит был погашен в полном объёме 12.04.2013 года, но по настоящее время приходят смс о задолженности;

Вынос мозгов, начиная с 07.03-09.03.2018 сотрудниками А..фа банка;

Навязали страхование;

Обычные бандиты из девяностых;

Обман при отказе от услуги "Гарантированная ставка";

Банк просрочил собственные платежи;

Самый безответственный банк;

Не подключала автоплатёж, а пытаются списать сумму;

Жулики и воры»……..



Это лишь ничтожная толика характерных отзывов клиентов о банках, предоставивших им кредиты. Из всех негативных отзывов большинство приходится на банки с государственным участием. Здесь и манипуляции с условиями кредитного договора, и безосновательное списание средств, и несвоевременные операции по распоряжению клиента, и действия банка без ведома клиента, и навязывание дополнительных услуг, и игнорирование претензий, и необоснованная порча кредитных историй, и отказ от слов менеджеров, не подкреплённых параграфами договора, и даже оформление кредита без согласия клиента! И ещё много-много чего интересного можно найти на самых различных ресурсах в Сети.



Но, ни Регулятор, ни одно надзорное ведомство не интересуются бедами простых людей.



Показательно, что безобразия банков, вплоть до полного беспредела, начались с приходом к руководству Центробанком нашего «лучшего» в Европе руководителя Центробанка [Набиуллина стала лучшим главой ЦБ в Европе по версии The Banker]. Раньше не было такого, чтобы, например, попросить автокредит, а тебе предлагают «выгодную ставку» под низкий процент. НО ПРИ УСЛОВИИ ОФОРМЛЕНИЯ СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ(?). В противном случае вам, с большой долей вероятности, в кредите откажут, а новая заявка может быть рассмотрена только через три месяца. Во, как ловко! Учитесь, западные «партнёры». Facebook пропустила слишком сильный удар



Зачем страховать жизнь, если авто и так в залоге у банка? А вот зачем, оказывается, что эта страховка является безвозвратной и при досрочном погашении автокредита оставшуюся пропорциональную часть вам никто не вернёт – ведь вы «добровольно» себя застраховали. В армии говорят: «добровольно-принудительно». Просто человеку деваться некуда, вот он и идёт на кабальные условия. Иными словами, банк не останется внакладе, если ушлый клиент оставит его без лишних процентов при досрочном погашении кредита.



Мы не на Луне живём (хоть иногда и хочется туда улететь), и прекрасно знаем, почему банк заставляет нас страховаться именно в этой страховой компании, а не по нашему свободному выбору.



А как быть, если, авто, не дай Бог, угнали? В качестве выгодоприобретателя, банк получит полное возмещение по обязательному при предоставлении кредита КАСКО (могут и с гэпом «впарить»), а в него включена только стоимость авто, но Вы будете продолжать платить кредит за навязанную вам страховку жизни, при том, что на авто вы ездить не будете. Но ведь страховка была навязана как условие предоставление вам кредита.



А в это время видный банкир может подойти к Президенту и радостно отрапортовать, что вот, мол, кредитуем население под низкий процент, чуть выше ставки рефинансирования ЦБ. Ложь и подстава для Президента! Люди ведь знают, почём у нас кредиты. Только навязываемое страхование жизни может составлять 15 и даже 25 процентов от суммы кредита! Вот так, одним выстрелом двух зайцев убивает банк – и кредиты под «низкий процент» населению предоставляет, как того требует Президент, и денежки не только сохранил, но и приумножил. Украина: цирк приехал, представление началось!



А ведь 12 декабря 2006 года ЦБ выпустил в свет указание №1759-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 26 марта 2004 года №254-П», в котором фактически обязал банки, кредитующие население, раскрывать эффективную процентную ставку кредита, то есть ставку с учётом всех дополнительных комиссий и платежей. Банки, не выполняющие требование регулятора с 1 июля 2007 года, будут лишены права включать такие ссуды в портфели однородных ссуд. Не включают…



Но, может быть, юристы считают, что бессмысленная страховка жизни, или какая-нибудь «Чёрная карта» стоимостью в 40 тысяч рублей, навязанная специально для погашения кредита, или КАСКО в кредит, не относятся к этому требованию? Сколько будет длиться это бессмысленное состязание регулятора вкупе с законодателем и банковских юристов?



С коммерческими банками заодно ЦЕНТРОБАНК, ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА, РОСПОТРЕБНАДЗОР. Суды тоже практически никогда не становятся на сторону пострадавших от действий банков клиентов. Ведь на банк работают хитроумные юристы, хорошо знающие, во-первых, наши законы (кто же написал такие нехорошие законы?) и, во-вторых, тот факт, что почти все клиенты не являются юристами (и не должны ими быть! Ведь они зарабатывают деньги, чтобы нести их в этот гнусный банк).



Вот стандартный ответ грамотного юриста обиженному клиенту:

«(Имярек), здравствуйте!

По сути Вашего обращения информируем о том, что при оформлении кредита Вы самостоятельно решаете, какие услуги будут предоставлены Вам в дополнение. При этом решение Банка совершенно не зависит от того, есть ли страхование или услуга смс-информирования. Дополнительно информируем Вас о том, что при оформлении кредитного Договора Вы заключили Договор страхования, за счет которого процентная ставка по Договору была снижена. При этом, после расторжения данного Договора страхования, согласно п. 4 Индивидуальных условий Договора, процентная ставка может быть повышена на 3,90 %. Польша заберёт Западную Украину, а Киев с этим согласится

Если Вы все же планируете отказаться от услуги страхования, то с информацией об отказе от услуги Вы можете ознакомиться на официальном сайте Банка: https://www.cetelem.ru/faq#q-77 (Раздел «Вопросы и ответы» - «Страхование» - «Страхование жизни» и раздел «Вопросы и ответы» - «Страхование» - «Иные виды добровольного страхования».

Надеемся, что наши комментарии прояснили ситуацию.

С уважением,

Управление клиентского сервиса»



Иными словами, вы никогда ничего не добьётесь. Ни от одного банка! А как же святая заповедь банкира «КЛИЕНТ ВСЕГДА ПРАВ»? Может быть и прав, но свою правоту вы можете оставить при себе, банк интересуют только ваши деньги.



А по каким критериям наш руководитель ЦБ стал «лучшим» в Европе? По таргетированию инфляции? Конечно, неплохо, что инфляция снизилась, хотя и не так, как об этом сообщают статистические органы – реальная инфляция, там, где люди покупают жизненно важные товары, в первую очередь, продукты и лекарства выше декларируемой раза в полтора-два. Но ведь инфляция не самоцель. Обескровленная экономика России уже напоминает глиста в обмороке, а мы всё исполняем «бюджетное правило», основная суть которого – финансирование экономик западных стран, которые удушают нас своими санкциями, бесконечными унижениями и клеветой.



Возможно, что наш руководитель ЦБ стал лучшим за то, что расчищает авгиевы конюшни наследства своих предшественников, ликвидируя ненадёжные банки? А что происходит, например, с малым предприятием, когда у банка отзывают лицензию? Как правило, бизнес гибнет. И никому до этого нет дела. А ведь там люди, они лишились зарплаты, которая для них подчас единственный источник существования. Тогда почему некоторые члены Правительства удивляются, что в теневом секторе экономики работают десятки миллионов (!) людей? И их число растёт. Но для Центробанка это не люди, они – физические лица.



Им некуда больше идти, вот они и пытаются, на свой страх и риск, хоть как-то заработать. Но тут уже поджидает Пенсионный фонд – он не начисляет нужных баллов, чтобы вы получили достойную вашего труда пенсию, и таких случаев уже тысячи по стране. Китай доверился товарищу Си



С другой стороны, владельцы «ненадёжных банков» вывозят деньги своих клиентов, а заодно и выданные им Центробанком, и полученные в качестве межбанковских кредитов, в Лондон и иные гостеприимные юрисдикции. Судя по всему, эти деньги проходят через государственную границу через корреспондентские счета Центробанка (а как иначе, криптовалюты пока не получили широкого распространения). И никто не останавливает эти транзакции, при том, что любой банк может заблокировать счёт простолюдина, если посчитает его подозрительным. А эти транзакции банкиров, разве они не подозрительны?



И почему сами банкиры беспрепятственно уезжают в Лондон и Ниццу вслед за своими деньгами, в то время как нарушителя ПДД всегда могут остановить на пограничном пункте за 10 тысяч рублей штрафов? Почему банк лишают лицензии, если в нарушениях виноваты конкретные люди: владельцы банка, управляющий, какой-нибудь менеджер? Разве не их следует привлекать к ответственности? Почему санацию нельзя свести к замене негодного персонала банка? Тогда и предприятия – клиенты банка не пострадают.



Может быть, именно поэтому наш Центробанк – «лучший»? И зачем приняли такое плохое бюджетное правило? И почему его нельзя гибко менять под складывающуюся конъюнктуру сырьевых рынков? И почему экономике будет хуже, если вместо кредитования наших стратегических конкурентов мы построим, например, новый аэропорт в Заполярье или бесплатную автомобильную или железную дорогу? Если люди за этот полезный труд получат зарплату, куда они понесут свои деньги? Неужто западным «партнёрам»? И почему экономике станет плохо от того, что чахнувший цементный заводик оживёт и выпустит больше цемента? Разве не это рост экономики, которого требует от вас Лидер нации? Какой умный человек может так лихо отдавать деньги чужаку, от которого можно ждать чего угодно, если эти деньги ему самому позарез нужны? Высший государственный совет. Коллективный орган управления Россией



Очень много накопилось вопросов к банкам и даже к самому Центробанку. А убедительных ответов на эти вопросы как не было, так и нет. Поэтому выскажу своё обывательское мнение.



Центробанк, при оформлении лицензии на банковскую деятельность, должен обязательно указывать предельную маржу сверх ставки рефинансирования, например, 5-7 процентов, в зависимости от условий кредитного договора. Этого вполне хватит и на расходы по содержанию банка, и на обслуживание клиентов, и на прибыль. Не надо такие царские хоромы под свои офисы строить, лучше внедряйте современные технологии.



Центробанк, при оформлении лицензии на банковскую деятельность, должен обязательно требовать отчётности о рисках потери ликвидности, угрозы наступления условий, при которых банк не сможет исполнять обязательства перед своими клиентами, как организациями, так и гражданами.



Ведь любой банк, в любом кредитном договоре требует от заёмщика того же. Тогда почему этого не требует Центробанк от курируемых им банков? А если требует, но банк не выполняет этих требований либо искажает отчётность, то где контроль над банковской деятельностью? И почему, в этом случае, наш руководитель Центробанка лучший, если у него более трёхсот таких «плюх» за три последних года?



Отзыв лицензии у банка должен применяться в самых крайних случаях. При этом интересы клиентов банка не могут страдать из-за головотяпства или преступной деятельности банкиров.



Недавно у нас прошли выборы президента страны. Были дебаты. И открылась любопытная цифра, её озвучил Ю. Болдырев, доверенное лицо кандидата П. Грудинина. Оказывается, Центробанк на санацию банков потратил, только вдумайтесь, 7 триллионов рублей. И ещё 700 млрд. предстоит внести на санацию Бинбанка. А мы горюем, что на повышение пенсий выделяется меньше 300 млрд. руб., а работающих пенсионеров, так и вовсе зажали, хоть они и заработали честным трудом свою пенсию. Надо понимать, что Ю. Болдырев знает, что говорит, Счётной палатой страны руководил. Тяга к переименованиям. Французская болезнь!



Но куда же делись эти огромные деньги? Вот бы Болдырева об этом поспрашивать.



Почему банк, получив деньги из казначейства или приняв распоряжение о транзакции клиента, «крутит» эти деньги на межбанковском или валютном рынке, но с клиентом, чьи деньги он «крутит» заработанными процентами не делится?



Именно поэтому автор является сторонником скорейшего внедрения блокчейна, пора поставить зажравшихся банкиров в стойло. Но в нашей стране до этого далеко, как до Юпитера, внесённый в Думу законопроект о криптовалютах ставит нашу страну в число отсталых юрисдикций с самого старта цифровой революции в угоду отечественным банкирам.



