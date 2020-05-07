Что ждёт российское село: новая жизнь или постепенное угасание • 10 • Аналитика

Село испокон века составляло глубинную основу, «корни», не только кормившие нашу страну в буквальном смысле слова, но и постоянно подпитывавшие ее человеческий потенциал свежей кровью, миллионами новых граждан, из давшей им жизнь глубинки доходивших порой до самых верхов и становившихся гордостью Родины. Однако сегодня жители сельской местности, к огромному сожалению, по большей части ассоциируются у нас с бабками и дедками, что говорит о крайне серьезной проблеме, назревшей в стране.







Увы, именно старики и люди пожилого возраста составляют большинство населения наших сел. Вообще говоря, перекос в сторону урбанизации в России и так очень велик: в городах проживает почти три четверти населения. Впрочем, такое соотношение было заложено еще во времена СССР и остается практически неизменным все время после его распада. Гораздо более больным вопросом, несомненно, является постоянный отток из села молодежи – тех, кто только и может вдохнуть в него новую жизнь, предотвратить отмирание наших исконных деревенских корней и неизбежные экономические и социальные катаклизмы.



Миграция молодых людей из деревни в город всегда была процессом достаточно естественным. В конце концов, такие моменты, как получение серьезного образования, служба в армии без него попросту невозможны. Да и извечное наше «людей посмотреть, себя показать» тоже никто не отменял – молодости свойственны любопытство, тяга к перемене мест, всему новому. Другой вопрос, вернется ли молодой сельский житель под отчий кров или предпочтет осесть в городе, причем любой ценой, невзирая на связанные с этим проблемы и неудобства. К сожалению, сегодня чаще всего происходит именно так.



Среди главных побудительных мотивов, подталкивающих к подобному выбору, молодые выходцы из российских сел указывают отсутствие дома возможностей для нормального трудоустройства, социального и материального роста, невозможность получить в селе достойное образование или нормальное медицинское обслуживание, жилищные проблемы, убогие возможности для досуга и отдыха. Многие также жалуются, к примеру, на плохую инфраструктуру. Отсутствие той же газификации или дорог (по имеющимся большую часть года можно передвигаться разве что на тракторе или БТР) у кого хочешь отобьют тягу к жизни на лоне природы.



В результате получается некий «замкнутый круг»: в деревню, мягко говоря, не рвутся молодые врачи и учителя – вот вам и отсутствие образования, проблемы с медициной. Начинать и развивать там свое дело не желают предприниматели — а откуда тогда взяться рабочим местам? Этот печальный перечень можно продолжать еще долго, однако хотелось бы отметить другое. Как раз современная степень развития технологий дает совершенно уникальные возможности для того, чтобы привлечь в село молодых, создать там для них приемлемые условия жизни.



Обучение ведь может быть дистанционным, да и культурный отдых сегодня для большинства молодежи – это вовсе не танцы в клубе. Посмотреть самый свежий фильм или послушать последний концерт любимой группы можно вообще не выходя из дома – равно как и быть в курсе всех новостей. Интернет-торговля вполне может обеспечить приобретение едва ли не любых товаров без необходимости совершать, как раньше, путешествие в районный, а то и областной центр.



Однако для того чтобы все это реально начало работать, одного обеспечения наших деревень качественными Интернетом и связью недостаточно (хотя значение названные моменты сегодня имеют огромное). Необходимы хорошие дороги, способные обеспечивать постоянное транспортное сообщение. Требуется реальная государственная поддержка жилищного строительства, прежде всего индивидуального, обеспеченная льготным кредитованием, доступным начинающим свой жизненный путь жителям села. Государство, и только государство может обеспечить сёла достойным медицинским обслуживанием хотя бы первичного уровня и создать условия для беспрепятственного и максимально удобного доступа их жителей к более серьезной медицине.



При этом главным, конечно же, должна быть комплексная поддержка на уровне государства и максимальное стимулирование развития агропромышленного комплекса страны. Когда заработает сельское хозяйство, в деревнях появятся рабочие места, необходимая инфраструктура, нормальные социально-бытовые условия. До тех пор, пока этого не будет, мы будем оставаться на уровне, продемонстрированном лет пять назад анонимным опросом, проведенным среди приехавших из сельской местности студентов Московской сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева. Увы, 82% из них однозначно заявили о категорическом нежелании возвращаться после выпуска в родные места. Село испокон века составляло глубинную основу, «корни», не только кормившие нашу страну в буквальном смысле слова, но и постоянно подпитывавшие ее человеческий потенциал свежей кровью, миллионами новых граждан, из давшей им жизнь глубинки доходивших порой до самых верхов и становившихся гордостью Родины. Однако сегодня жители сельской местности, к огромному сожалению, по большей части ассоциируются у нас с бабками и дедками, что говорит о крайне серьезной проблеме, назревшей в стране.Увы, именно старики и люди пожилого возраста составляют большинство населения наших сел. Вообще говоря, перекос в сторону урбанизации в России и так очень велик: в городах проживает почти три четверти населения. Впрочем, такое соотношение было заложено еще во времена СССР и остается практически неизменным все время после его распада. Гораздо более больным вопросом, несомненно, является постоянный отток из села молодежи – тех, кто только и может вдохнуть в него новую жизнь, предотвратить отмирание наших исконных деревенских корней и неизбежные экономические и социальные катаклизмы.Миграция молодых людей из деревни в город всегда была процессом достаточно естественным. В конце концов, такие моменты, как получение серьезного образования, служба в армии без него попросту невозможны. Да и извечное наше «людей посмотреть, себя показать» тоже никто не отменял – молодости свойственны любопытство, тяга к перемене мест, всему новому. Другой вопрос, вернется ли молодой сельский житель под отчий кров или предпочтет осесть в городе, причем любой ценой, невзирая на связанные с этим проблемы и неудобства. К сожалению, сегодня чаще всего происходит именно так.Среди главных побудительных мотивов, подталкивающих к подобному выбору, молодые выходцы из российских сел указывают отсутствие дома возможностей для нормального трудоустройства, социального и материального роста, невозможность получить в селе достойное образование или нормальное медицинское обслуживание, жилищные проблемы, убогие возможности для досуга и отдыха. Многие также жалуются, к примеру, на плохую инфраструктуру. Отсутствие той же газификации или дорог (по имеющимся большую часть года можно передвигаться разве что на тракторе или БТР) у кого хочешь отобьют тягу к жизни на лоне природы.В результате получается некий «замкнутый круг»: в деревню, мягко говоря, не рвутся молодые врачи и учителя – вот вам и отсутствие образования, проблемы с медициной. Начинать и развивать там свое дело не желают предприниматели — а откуда тогда взяться рабочим местам? Этот печальный перечень можно продолжать еще долго, однако хотелось бы отметить другое. Как раз современная степень развития технологий дает совершенно уникальные возможности для того, чтобы привлечь в село молодых, создать там для них приемлемые условия жизни.Обучение ведь может быть дистанционным, да и культурный отдых сегодня для большинства молодежи – это вовсе не танцы в клубе. Посмотреть самый свежий фильм или послушать последний концерт любимой группы можно вообще не выходя из дома – равно как и быть в курсе всех новостей. Интернет-торговля вполне может обеспечить приобретение едва ли не любых товаров без необходимости совершать, как раньше, путешествие в районный, а то и областной центр.Однако для того чтобы все это реально начало работать, одного обеспечения наших деревень качественными Интернетом и связью недостаточно (хотя значение названные моменты сегодня имеют огромное). Необходимы хорошие дороги, способные обеспечивать постоянное транспортное сообщение. Требуется реальная государственная поддержка жилищного строительства, прежде всего индивидуального, обеспеченная льготным кредитованием, доступным начинающим свой жизненный путь жителям села. Государство, и только государство может обеспечить сёла достойным медицинским обслуживанием хотя бы первичного уровня и создать условия для беспрепятственного и максимально удобного доступа их жителей к более серьезной медицине.При этом главным, конечно же, должна быть комплексная поддержка на уровне государства и максимальное стимулирование развития агропромышленного комплекса страны. Когда заработает сельское хозяйство, в деревнях появятся рабочие места, необходимая инфраструктура, нормальные социально-бытовые условия. До тех пор, пока этого не будет, мы будем оставаться на уровне, продемонстрированном лет пять назад анонимным опросом, проведенным среди приехавших из сельской местности студентов Московской сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева. Увы, 82% из них однозначно заявили о категорическом нежелании возвращаться после выпуска в родные места. Александр Харалужный Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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