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Что ждёт "Северный поток - 2"? Аналитик опроверг печальное будущее: "Этого в планах нет"
03 марта 2022, 15:50 • 229 • Политика
Оператор "Северного потока - 2" Nord Stream 2 AG опроверг информацию о банкротстве. Но что ждёт трубопровод, попавший под санкции Запада?
Россия в "смерть" проекта не верит и утверждает, что рациональность Европы возьмёт верх над санкциями. Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с Общественной службой новостей высказал своё мнение: проект будет жить, но в несколько ином качестве.
- рассуждает аналитик.
- уточнил Пикин.
Вероятно, произойдёт банкротство, продажи актива. Но Европа, убеждён эксперт, не откажется от поставок русского газа, так как это ей крайне невыгодно.
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