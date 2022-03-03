Что ждёт "Северный поток - 2"? Аналитик опроверг печальное будущее: "Этого в планах нет"

Оператор "Северного потока - 2" Nord Stream 2 AG опроверг информацию о банкротстве. Но что ждёт трубопровод, попавший под санкции Запада?

Россия в "смерть" проекта не верит и утверждает, что рациональность Европы возьмёт верх над санкциями. Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с Общественной службой новостей высказал своё мнение: проект будет жить, но в несколько ином качестве.

Если мы и говорим о каком-то будущем трубы "Северный поток - 2" как железа, то это будет, только в другой юридической конструкции,

- рассуждает аналитик.

С точки зрения техники это та же самая труба, никто её демонтировать пока не собирается, этого в планах нет,

- уточнил Пикин.

Вероятно, произойдёт банкротство, продажи актива. Но Европа, убеждён эксперт, не откажется от поставок русского газа, так как это ей крайне невыгодно.