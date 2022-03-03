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Что ждёт "Северный поток - 2"? Аналитик опроверг печальное будущее: "Этого в планах нет"

03 марта 2022, 15:50  •  229 • Политика
Оператор "Северного потока - 2" Nord Stream 2 AG опроверг информацию о банкротстве. Но что ждёт трубопровод, попавший под санкции Запада?
Россия в "смерть" проекта не верит и утверждает, что рациональность Европы возьмёт верх над санкциями. Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с Общественной службой новостей высказал своё мнение: проект будет жить, но в несколько ином качестве.
Если мы и говорим о каком-то будущем трубы "Северный поток - 2" как железа, то это будет, только в другой юридической конструкции,
- рассуждает аналитик.
С точки зрения техники это та же самая труба, никто её демонтировать пока не собирается, этого в планах нет,
- уточнил Пикин.
Вероятно, произойдёт банкротство, продажи актива. Но Европа, убеждён эксперт, не откажется от поставок русского газа, так как это ей крайне невыгодно.

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