Что ждёт «Пращу Давида»? Израильская ракета могла попасть в руки России • 11 • Аналитика

Напряженная ситуация на Ближнем Востоке открывает для России самые разные перспективы, в том числе и в военно-технической сфере. Появилась информация, что израильская противоракета «Станнер» упала на сирийской территории и могла быть доставлена в Москву для изучения.



«Праща Давида» и сирийская война

Несмотря на то, что Израиль официально находится с Россией в весьма неплохих отношениях, а Владимир Путин не устает подчеркивать свою дружбу с израильским премьером Биньямином Нетаньяху, на Ближнем Востоке еврейское государство противостоит союзникам России – Сирии и Ирану. Иран и Израиль – злейшие враги, при этом защита от возможного нападения со стороны Ирана является очень давней головной болью израильского оборонного ведомства, а также стоящих за Израилем Соединенных Штатов.





В свою очередь, в России заинтересованы в том, чтобы обезопасить своего ближневосточного союзника – Сирию, а Израиль все же остается одним из ключевых противников Дамаска на Ближнем Востоке, который регулярно предпринимает ракетные удары по сирийской территории – якобы с превентивными целями поражения террористов.



Но не только этим объясняется интерес российской стороны к израильскому оружию. Как известно, Израиль делает весьма качественную военную продукцию и для России израильские противоракеты могут быть интересны и чисто с технической точки зрения. Особенно если речь идет о ракетах «Станнер», которые были сконструированы в результате совместной деятельности американской военно-промышленной компании Raytheon и израильской компании Rafael.



Главная характеристика «Станнер» — возможность применения двухрежимного наведения на конечном участке траектории. Устройства самонаведения размещаются в носовом отсеке «Станнера», что защищает ракету от различных помех в процессе полета и перехвата назначенной цели. Израильская противоракета может спокойно перехватывать как крылатые ракеты с малой радиолокационной заметностью, так и баллистические ракеты малой дальности.



Еще одна любопытная особенность оснащения ракеты – канал передачи данных, включенный в сеть батарей комплекса «Праща Давида». Благодаря своей высокой маневренности, «Сканнер» поражает цель прямым попаданием, за счет своей кинетической энергии. Эта особенность делает ракету куда более легкой и маневренной, чем большинство других аналогичных ракет, боевая часть которых начинена взрывчатыми веществами.



Израильские противоракеты могут спокойно менять курс в середине полета, наводиться на другие цели, а плохая погода не является для них серьезным препятствием. Но и стоимость противоракет весьма высока – она составляет около миллиона долларов. Поэтому массированное применение таких ракет обходится израильской казне «в копеечку».





Напомним, что сейчас система противоракетной обороны Израиля включает в свой состав три основных компонента. Первый – система последнего рубежа обороны «Железный купол», главная задача которой – сбивать ракеты малой дальности, выпущенные с приграничных территорий. Второй компонент – система «Хец», защищающая Израиль от ракет большой дальности, которые могут запускать какие-либо противники израильского государства.



Наконец, третий компонент и ее среднее звено – новейшие противоракетные батареи «Праща Давида», которые ориентированы на перехват баллистических ракет малой дальности и неуправляемых ракет с дальностью пуска 70-300 км. Именно «Праща Давида» является наиболее засекреченным компонентом израильской противоракетной обороны. И это легко понять – на «Пращу Давида» возлагается основная надежда по защите израильской территории от атак со стороны соседних государств, где могут действовать террористические группировки.



«Праща Давида», по сообщениям мировых СМИ, практически не уступает российской зенитной ракетной системе С-300, но в технологическом плане еще более сложна. С помощью выпущенных из нее ракет можно сбивать не только другие ракеты, но и самолеты. Вплоть до последнего времени израильское командование старалось соблюдать исключительную секретность комплекса «Праща Давида».



Но если израильтяне более всего боялись, что секреты попадут в руки иранцев или сирийцев, то для заокеанских покровителей Израиля в Вашингтоне главным страхом всегда было возможное попадание технологических секретов к российским военным. Тем более, что создавалась «Праща Давида» при прямом участии американских конструкторов и с помощью американских военных технологий, также строго засекреченных. И вот то, чего так боялись и американские, и израильские военные и спецслужбы, свершилось.



Сказ о потерянной ракете

Ракета, которая могла попасть в руки российских военных, была запущена, как оказалось, около полутора лет тому назад. Тогда на западе Сирии была запущена баллистическая ракета ближнего радиуса действия «Точка-21» (знаменитый «Скарабей»). Ее выпустили по позициям повстанческих группировок ракетчики сирийских правительственных войск. Израильские военные, испугавшись, что ракета может упасть на территории Израиля, в районе Галилейского моря, приняли решение перехватить ракету.





Из комплекса «Праща Давида» был совершен пуск двух противоракет. Однако уже после запуска противоракет израильское командование убедилось: запущенная сирийскими правительственными войсками ракета не угрожает израильским объектам. В итоге была дана команда на самоликвидацию противоракет. Однако взорвалась лишь одна ракета. Другая ракета упала на территорию Сирии.



Таким образом, комплекс «Праща Давида» впервые был применен в реальной боевой обстановке. Но израильские военные очень обеспокоились тем, что одна из ракет попала на территорию Сирии. Дело в том, что в командовании ЦАХАЛ разумеется не хотели, чтобы ракета попадала в руки сирийских, иранских или российских военных. До определенного времени израильские СМИ старательно умалчивали историю с ракетой «Станнер». Хотя и информации как таковой могло не быть – израильтяне не знали, что случилось со второй ракетой.



Покров неизвестности раскрыло одно из китайских информационных агентств лишь спустя полтора года. По словам китайских журналистов, ракета была обнаружена военнослужащими сирийских правительственных войск на территории Сирии. Израильские военные комментировать эту информацию отказались. Понятно, что для Иерусалима нет ничего хорошего в том, что продвинутая ракета нового поколения попала в руки потенциальных противников. Ведь теперь противник сможет более детально проанализировать и саму ракету, и ракетный комплекс, из которого она была запущена.



Для израильского военного командования это если не провал, то, по крайней мере, весьма неприятная ситуация. Вот и воздерживаются в ЦАХАЛе от комментариев, не желая лишний раз будоражить израильскую общественность, а также показывать потенциальному противнику, что Иерусалим дал слабину и обеспокоен утечкой своих военных секретов.



Увезли в Москву?

Если израильские военные с самого начала хранили в тайне сам факт падения неразорвавшейся ракеты на сирийскую территорию, то российское военное ведомство официально не подтверждает информацию, что ракету могли увезти в Москву – для тщательного изучения в специальных лабораториях Министерства обороны РФ.





Как сообщают китайские масс-медиа, найденную сирийскими солдатами неразорвавшуюся ракету израильского производства в срочном порядке доставили на российскую военно-воздушную базу Хмеймим в Сирии, а оттуда перевезли в Москву. И в этой версии, несмотря на то, что МО РФ ее не подтверждает, вполне может содержаться большая доля истины. Ведь не секрет, что израильская ракета новейшего поколения представляет очень большой интерес для российских военных. А сейчас представилась прекрасная возможность с ракетой ознакомиться без всяких шпионских скандалов – израильтяне сами, можно сказать, «подарили» ее сирийским военным. Зачем Россия ввела войска в Сирию? Американский ответ



Если ракета действительно попала в Россию, в чем можно практически не сомневаться, это приведет к сильнейшим последствиям для дальнейшего будущего комплекса «Праща Давида».



Во-первых, российские инженеры детально изучат (или уже изучают?) все особенности израильской ракеты. Исходя из них, будет конструироваться российское оружие новейшего поколения, которое уже сможет преодолевать преграды в виде израильских противоракетных комплексов. Российские военные смогут значительно усовершенствовать собственные технологии ракетных систем, сделав их еще более эффективными и неуязвимыми.



Поскольку же Россия является важным поставщиком оружия для Сирии, Ирана, Египта, Судана и многих других азиатских и африканских государств, Израиль оказывается перед нерадостной перспективой необходимости модернизации своего противоракетного комплекса. В противном случае, в обозримой перспективе на вооружении военно-политических противников Израиля могут оказаться зенитные ракетные системы, которые будут заточены на преодоление преграды в виде противоракетного комплекса «Праща Давида».



Во-вторых, потеря ракеты «Станнер» серьезно ухудшает имиджевые характеристики и, соответственно, потенциал противоракетного комплекса как экспортного товара. Ведь каждая страна хочет получить в свое распоряжение уникальное вооружение, которое даст ей гарантии безопасности перед потенциальными противниками.



Для других государств противоракетная система, чьи технические характеристики тщательно изучены российскими военными инженерами, будет представлять заведомо меньший интерес. Тем более, что на мировом рынке зенитных ракетных систем Россия является одним из лидеров и стремится обеспечить конкурентные преимущества зенитной ракетной системы С-400.



Наконец, Россия может воспользоваться технологией «Пращи Давида» и передать ее третьим странам. Очень высока вероятность передачи технологий не только и даже не столько Сирии, сколько Ирану. Таким образом, в руках иранских военных окажутся последние секреты американо-израильского военпрома. Иранские инженеры, в свою очередь, могут использовать их для конструирования собственных ракетных систем, для переоснащения иранских ракетных войск. Это обстоятельство также представляет очень серьезную опасность для израильского государства.



Как видим, хорошего для Израиля мало и поводы для беспокойства израильского военного командования вполне очевидны. Сейчас Россия очень озабочена совершенствованием своих военных технологий, и происшествие в Сирии в этом контексте является для Москвы настоящим подарком. Напряженная ситуация на Ближнем Востоке открывает для России самые разные перспективы, в том числе и в военно-технической сфере. Появилась информация, что израильская противоракета «Станнер» упала на сирийской территории и могла быть доставлена в Москву для изучения.Несмотря на то, что Израиль официально находится с Россией в весьма неплохих отношениях, а Владимир Путин не устает подчеркивать свою дружбу с израильским премьером Биньямином Нетаньяху, на Ближнем Востоке еврейское государство противостоит союзникам России – Сирии и Ирану. Иран и Израиль – злейшие враги, при этом защита от возможного нападения со стороны Ирана является очень давней головной болью израильского оборонного ведомства, а также стоящих за Израилем Соединенных Штатов.В свою очередь, в России заинтересованы в том, чтобы обезопасить своего ближневосточного союзника – Сирию, а Израиль все же остается одним из ключевых противников Дамаска на Ближнем Востоке, который регулярно предпринимает ракетные удары по сирийской территории – якобы с превентивными целями поражения террористов.Но не только этим объясняется интерес российской стороны к израильскому оружию. Как известно, Израиль делает весьма качественную военную продукцию и для России израильские противоракеты могут быть интересны и чисто с технической точки зрения. Особенно если речь идет о ракетах «Станнер», которые были сконструированы в результате совместной деятельности американской военно-промышленной компании Raytheon и израильской компании Rafael.Главная характеристика «Станнер» — возможность применения двухрежимного наведения на конечном участке траектории. Устройства самонаведения размещаются в носовом отсеке «Станнера», что защищает ракету от различных помех в процессе полета и перехвата назначенной цели. Израильская противоракета может спокойно перехватывать как крылатые ракеты с малой радиолокационной заметностью, так и баллистические ракеты малой дальности.Еще одна любопытная особенность оснащения ракеты – канал передачи данных, включенный в сеть батарей комплекса «Праща Давида». Благодаря своей высокой маневренности, «Сканнер» поражает цель прямым попаданием, за счет своей кинетической энергии. Эта особенность делает ракету куда более легкой и маневренной, чем большинство других аналогичных ракет, боевая часть которых начинена взрывчатыми веществами.Израильские противоракеты могут спокойно менять курс в середине полета, наводиться на другие цели, а плохая погода не является для них серьезным препятствием. Но и стоимость противоракет весьма высока – она составляет около миллиона долларов. Поэтому массированное применение таких ракет обходится израильской казне «в копеечку».Напомним, что сейчас система противоракетной обороны Израиля включает в свой состав три основных компонента. Первый – система последнего рубежа обороны «Железный купол», главная задача которой – сбивать ракеты малой дальности, выпущенные с приграничных территорий. Второй компонент – система «Хец», защищающая Израиль от ракет большой дальности, которые могут запускать какие-либо противники израильского государства.Наконец, третий компонент и ее среднее звено – новейшие противоракетные батареи «Праща Давида», которые ориентированы на перехват баллистических ракет малой дальности и неуправляемых ракет с дальностью пуска 70-300 км. Именно «Праща Давида» является наиболее засекреченным компонентом израильской противоракетной обороны. И это легко понять – на «Пращу Давида» возлагается основная надежда по защите израильской территории от атак со стороны соседних государств, где могут действовать террористические группировки.«Праща Давида», по сообщениям мировых СМИ, практически не уступает российской зенитной ракетной системе С-300, но в технологическом плане еще более сложна. С помощью выпущенных из нее ракет можно сбивать не только другие ракеты, но и самолеты. Вплоть до последнего времени израильское командование старалось соблюдать исключительную секретность комплекса «Праща Давида».Но если израильтяне более всего боялись, что секреты попадут в руки иранцев или сирийцев, то для заокеанских покровителей Израиля в Вашингтоне главным страхом всегда было возможное попадание технологических секретов к российским военным. Тем более, что создавалась «Праща Давида» при прямом участии американских конструкторов и с помощью американских военных технологий, также строго засекреченных. И вот то, чего так боялись и американские, и израильские военные и спецслужбы, свершилось.Ракета, которая могла попасть в руки российских военных, была запущена, как оказалось, около полутора лет тому назад. Тогда на западе Сирии была запущена баллистическая ракета ближнего радиуса действия «Точка-21» (знаменитый «Скарабей»). Ее выпустили по позициям повстанческих группировок ракетчики сирийских правительственных войск. Израильские военные, испугавшись, что ракета может упасть на территории Израиля, в районе Галилейского моря, приняли решение перехватить ракету.Из комплекса «Праща Давида» был совершен пуск двух противоракет. Однако уже после запуска противоракет израильское командование убедилось: запущенная сирийскими правительственными войсками ракета не угрожает израильским объектам. В итоге была дана команда на самоликвидацию противоракет. Однако взорвалась лишь одна ракета. Другая ракета упала на территорию Сирии.Таким образом, комплекс «Праща Давида» впервые был применен в реальной боевой обстановке. Но израильские военные очень обеспокоились тем, что одна из ракет попала на территорию Сирии. Дело в том, что в командовании ЦАХАЛ разумеется не хотели, чтобы ракета попадала в руки сирийских, иранских или российских военных. До определенного времени израильские СМИ старательно умалчивали историю с ракетой «Станнер». Хотя и информации как таковой могло не быть – израильтяне не знали, что случилось со второй ракетой.Покров неизвестности раскрыло одно из китайских информационных агентств лишь спустя полтора года. По словам китайских журналистов, ракета была обнаружена военнослужащими сирийских правительственных войск на территории Сирии. Израильские военные комментировать эту информацию отказались. Понятно, что для Иерусалима нет ничего хорошего в том, что продвинутая ракета нового поколения попала в руки потенциальных противников. Ведь теперь противник сможет более детально проанализировать и саму ракету, и ракетный комплекс, из которого она была запущена.Для израильского военного командования это если не провал, то, по крайней мере, весьма неприятная ситуация. Вот и воздерживаются в ЦАХАЛе от комментариев, не желая лишний раз будоражить израильскую общественность, а также показывать потенциальному противнику, что Иерусалим дал слабину и обеспокоен утечкой своих военных секретов.Если израильские военные с самого начала хранили в тайне сам факт падения неразорвавшейся ракеты на сирийскую территорию, то российское военное ведомство официально не подтверждает информацию, что ракету могли увезти в Москву – для тщательного изучения в специальных лабораториях Министерства обороны РФ.Как сообщают китайские масс-медиа, найденную сирийскими солдатами неразорвавшуюся ракету израильского производства в срочном порядке доставили на российскую военно-воздушную базу Хмеймим в Сирии, а оттуда перевезли в Москву. И в этой версии, несмотря на то, что МО РФ ее не подтверждает, вполне может содержаться большая доля истины. Ведь не секрет, что израильская ракета новейшего поколения представляет очень большой интерес для российских военных. А сейчас представилась прекрасная возможность с ракетой ознакомиться без всяких шпионских скандалов – израильтяне сами, можно сказать, «подарили» ее сирийским военным.Если ракета действительно попала в Россию, в чем можно практически не сомневаться, это приведет к сильнейшим последствиям для дальнейшего будущего комплекса «Праща Давида».Во-первых, российские инженеры детально изучат (или уже изучают?) все особенности израильской ракеты. Исходя из них, будет конструироваться российское оружие новейшего поколения, которое уже сможет преодолевать преграды в виде израильских противоракетных комплексов. Российские военные смогут значительно усовершенствовать собственные технологии ракетных систем, сделав их еще более эффективными и неуязвимыми.Поскольку же Россия является важным поставщиком оружия для Сирии, Ирана, Египта, Судана и многих других азиатских и африканских государств, Израиль оказывается перед нерадостной перспективой необходимости модернизации своего противоракетного комплекса. В противном случае, в обозримой перспективе на вооружении военно-политических противников Израиля могут оказаться зенитные ракетные системы, которые будут заточены на преодоление преграды в виде противоракетного комплекса «Праща Давида».Во-вторых, потеря ракеты «Станнер» серьезно ухудшает имиджевые характеристики и, соответственно, потенциал противоракетного комплекса как экспортного товара. Ведь каждая страна хочет получить в свое распоряжение уникальное вооружение, которое даст ей гарантии безопасности перед потенциальными противниками.Для других государств противоракетная система, чьи технические характеристики тщательно изучены российскими военными инженерами, будет представлять заведомо меньший интерес. Тем более, что на мировом рынке зенитных ракетных систем Россия является одним из лидеров и стремится обеспечить конкурентные преимущества зенитной ракетной системы С-400.Наконец, Россия может воспользоваться технологией «Пращи Давида» и передать ее третьим странам. Очень высока вероятность передачи технологий не только и даже не столько Сирии, сколько Ирану. Таким образом, в руках иранских военных окажутся последние секреты американо-израильского военпрома. Иранские инженеры, в свою очередь, могут использовать их для конструирования собственных ракетных систем, для переоснащения иранских ракетных войск. Это обстоятельство также представляет очень серьезную опасность для израильского государства.Как видим, хорошего для Израиля мало и поводы для беспокойства израильского военного командования вполне очевидны. Сейчас Россия очень озабочена совершенствованием своих военных технологий, и происшествие в Сирии в этом контексте является для Москвы настоящим подарком. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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