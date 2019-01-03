Что ждёт Евросоюз во время председательства Румынии в январе – июне 2019 года

Приоритетом в Бухаресте считают интеграцию в ЕС балканских стран

Сменив Австрию, Румыния на ближайшие полгода – до 1 июня – становится страной-председателем Евросоюза. Для Бухареста это дебют, но поддержки со стороны Брюсселя не наблюдается. Напротив: председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в интервью немецкой газете Welt дал понять, что ожидает эту неизбежную смену без энтузиазма: у него «есть сомнения», что румынское правительство «технически хорошо подготовлено» к выполнению функций, налагаемых на страну-председателя, и что оно способно «к благоразумным действиям», предполагающим способность «прислушиваться к желаниям других».

Двое министров румынского правительства – иностранных дел Т. Мелешкану и по европейским делам Г. Чамба – отозвались на это интервью совместным заявлением, в котором сделана попытка развеять такого рода сомнения. Конфликт между Брюсселем и Бухарестом возник из-за увольнения прокурора, которая добилась вынесения обвинительных приговоров нескольким министрам и депутатам. После разгона в Бухаресте демонстраций протеста Франс Тиммерманс, первый заместитель Юнкера, пригрозил расследованием действий румынской полиции. В связи с обвинениями по нарушению верховенства права в Брюсселе не исключают открытия против Румынии дисциплинарного разбирательства, как в случае с Польшей. Со своей стороны Польша приветствует председательство Румынии в надежде, что эта страна-председатель в отличие от Австрии не будет блокировать внесение в газовую директиву ЕС изменений, направленных против строительства газопровода «Северный поток - 2».

Приоритетом председательства Румынии Мелешкану назвал интеграцию в ЕС балканских стран. В предстоящие полгода Брюссель ожидает подписания соглашения между Сербией и Косово, до мая Греция и Македония должны закрыть тему с переименованием Македонии. Кроме того, в период председательства Румынии планируется Брекзит, а также проведение переговоров по поводу совместного бюджета ЕС на период 2020-2027 гг. (бюджет должен быть согласован к осени).

«Такого скепсиса по поводу страны-председателя в ЕС ещё не бывало», - замечает немецкая газета деловых кругов Handelsblatt.