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Что ждёт Эрдогана в Кремле после скандала с Крымом: Песков сделал заявление

26 сентября 2021, 15:20  •  271 • Политика
Дмитрий Песков сделал заявление на фоне предстоящего визита турецкого лидера Эрдогана в Москву. Он оценил перспективы встречи Эрдогана и Путина после скандальных слов первого о принадлежности Крыма.
По мнению Пескова, слова Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Россия "аннексировала" Крым, не стали сюрпризом для властей России. Позиция Турции и конкретно её лидера по Крыму была известна и ранее, подчеркнул пресс-секретарь президента, добавив, что Эрдоган не скрывал своего отношения к воссоединению полуострова с Россией.
Поэтому как-либо "экзальтировать ситуацию" не стоит, уверен Песков. Он напомнил, что Турция является важным партнёром нашей страны, с которым, несмотря на некоторые разногласия, Россия сохраняет "развитые отношения".
Глава администрации Кремля добавил, что подобные высказывания, конечно, оставляют неприятный след, но при этом не рушат перспективы проведения встречи Владимира Путина и его турецкого коллеги в Москве. Дмитрий Песков выразил уверенность в том, что визит Эрдогана в Россию будет успешным, содержательным и конструктивным.
Песков также уточнил в эфире передачи "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1", что темой переговоров Путина и Эрдогана станет сохраняющаяся активность террористических группировок в сирийском Идлибе.
В этом же интервью Песков отметил, что среди американских политиков "не проходит мода накачивать себе рейтинг за счёт раздувания русофобии".

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