Что ждёт Донбасс?

Спустя ровно четыре года после февральского переворота в Киеве вооружённый конфликт в Донбассе всё ещё продолжается, и надежд на его политическое урегулирование не остаётся. Это подтверждается цепочкой событий, случившихся за минувшие десять дней.

Первое. Несмотря на широчайшую рекламу в прессе так называемого «плана Расмуссена», предполагавшего введение в Донбасс миротворческой армии ООН численностью не менее 24000 военных и полицейских, никаких подвижек в этом направлении не произошло, если не считать отклики отдельных стран (Белоруссии, Германии, Швеции, Украины) на доклад американского Hudson Institute, свёрстанный по заказу консалтинговой компании Rasmussen Global Foundation бывшего генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена.

Главная идея «плана Расмуссена» просматривалась чётко: его авторов интересовала исключительно граница непризнанных республик с Россией, где планировалось установить множественные КПП и разместить иностранных миротворцев вместе с вертолётными патрулями, дронами, датчиками движения и другими средствами разведки и контроля. А всё якобы для того, чтобы в Киеве власть спала спокойно – есть кому проследить, что Россия не планирует вторжения. Как в сказке Пушкина про золотого петушка, который упреждал правителя о нашествии соседей, громким криком: «Кири-ку-ку! Царствуй, лежа на боку!» Вот так и с миротворцами: киевская власть будет безмятежно «царствовать, лёжа на боку», а военная группировка из нейтральных стран – Австрии, Финляндии, Швеции, Швейцарии, Белоруссии, Казахстана и Бразилии – зорко следить за Россией, готовясь в случае чего кукарекнуть. Правда, при ближайшем рассмотрении «плана Расмуссена» выяснилось, что без НАТО одними нейтралами никак не обойтись, а там и бундестаг встрепенулся, желая втиснуться в ряды «голубых касок», шагающих прямиком к российской границе. Видимо, немцы по старой памяти дёрнулись… За компанию с румынами и итальянцами, которых Hudson Institute предложил отправить в Донбасс, полагаясь, похоже, на опыт Второй мировой.

Москва ответила на «план Расмуссена» молчанием. Встреча «нормандской четвёрки» на полях Мюнхенской конференции по безопасности не состоялась, никакого другого формата для обсуждения предложений Hudson Institute в Мюнхене не предусматривалось, сам Расмуссен в роли советника украинского президента мужественно боролся со сном во время выступления Порошенко в полупустом зале.

Молчание Москвы обнулило затею ввести войска НАТО на Украину, закамуфлировав их под «миротворцев».

Украинская пресса «план Расмуссена» мусолит по сей день, дровишек в дискуссии подбрасывает Порошенко, который категорически против предложений своего советника, например об участии в миротворческой миссии Беларуси. Забавно выходит: то ли советник за спиной у своего работодателя строит коварные планы, то ли Порошенко не читал доклада Hudson Institute и до Мюнхена, и после, то ли (что вероятнее всего) оба валяют ваньку, силясь поддержать угасающий интерес к «плану Расмуссена» хотя бы в тлеющем состоянии.

Второе. Вступил в силу закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях» (его принято называть «законом о деоккупации Донбасса или «законом войны»). Военные получили огромные полномочия в зоне конфликта: как в плане ведения военных действий (теперь они называются «мерами по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ»), так и в плане нарушения прав граждан на подконтрольной Украине территории (они могут по своему усмотрению забирать транспорт, средства связи, проводить задержания, занимать жилые дома).

В Москве считают, что «практическое применение этого закона грозит рисками серьезной эскалации обстановки на Юго-Востоке Украины». «Подписав упомянутый закон, П. Порошенко фактически перечеркнул Минские соглашения, развязав руки «партии войны». Ни о каком прямом диалоге с властями непризнанных республик, деэскалации противостояния и поиске путей мирного политического урегулирования речи не идет. Напротив, документ создает условия для насильственного захвата неконтролируемых Киевом территорий Донецкой и Луганской областей, легализует использование украинской армии против мирного населения», – говорится в комментарии Министерства иностранных дел России. Там же выражается надежда на то, что западные кураторы Украины «сумеют употребить имеющееся у них влияние на Киев, чтобы не допустить претворения в жизнь гибельного для украинской государственности сценария, чреватого непредсказуемыми последствиями для европейской стабильности и безопасности».

Однако западные кураторы откровенно рады закону, повышающему градус конфликта в Донбассе. «Закон упорядочивает военную операцию, что важно. На протяжении нескольких лет это называлось антитеррористической операцией, а это настоящая военная операция для защиты страны. Документ формализует права граждан Украины, которые живут в этом оккупированном регионе, и это также важно. Поэтому я думаю, что Украина соблюдает соглашения в Минске. Как по мне, нужно, чтобы и российская сторона выполнила свою часть, в частности по соблюдению перемирия», – заявил специальный представитель США по Украине Курт Волкер ещё в январе, когда «закон о деоккупации Донбасса» не был принят.

Американцев закон устраивает во всём: конфликт получил на Украине статус международного (война с Россией); РФ – «агрессор» и «оккупант»; Минские соглашения наконец пущены под нож; военные действия против ДНР и ЛНР могут вестись совершенно явно, в рамках «обеспечения мер». Открываются новые возможности как для разжигания войны у российских границ, так и для информационных атак на Россию. Не говоря уже о поставках на Украину оружия из США и стран-партнёров по НАТО. Да и само продвижение НАТО на восток в условиях украинского конфликта под маркой «сдерживания России» тоже представляется возможным – в образе тех же миротворцев. Причём с уставом ООН американцы особо церемониться не собираются – в их видении миротворческая миссия на Украину может быть введена и без признания конфликта с Донбассом внутренним.

В украинской ситуации все без исключения – и сама Украина, и европейские партнёры США, и ООН – должны сплясать под американскую дудку. По той причине, что America first. Эскалация конфликта в Донбассе американцев ничуть не пугает. Снимками убитых детей не пронять даже украинский политикум, ратующий за силовой сценарий «деоккупации», что уж говорить об американцах, в багаже которых таких снимков из разных точек планеты – тонны.

О готовности ВСУ к «полномасштабной войне с Россией» уже поспешил заявить начальник Генштаба Украины Виктор Муженко. «Мы должны быть готовы и в этот момент, и завтра, и через неделю, и через год, и через три года, и до того момента, пока такая угроза не исчезнет в отношении Украины. Я имею в виду угрозу военной агрессии в отношении Украины», – сказал украинский генерал и добавил, что у Генштаба «отработаны планы на разные варианты с учётом угроз, которые существуют вокруг нашей страны».

Разумеется, для того, чтобы полностью обрушить хрупкий и нестойкий мир в Донбассе, понадобится масштабная провокация или целая их серия. Но с этим ни у украинской стороны, ни у её американских вдохновителей сложностей не возникнет: достаточно вспомнить, как работали провокации с момента подписания Минских соглашений. Теперь, когда договорённости перечёркнуты «законом о деоккупации Донбасса», та или иная подготовленная заранее провокация станет для ВСУ сигнальной ракетой, означающей начало войны. С применением всех сил и средств, по усмотрению Объединённого штаба, на который законом возложено управление этой войной.

Третье. Фактически обострение конфликта в Донбассе началось. Украинская артиллерия палит по городам и посёлкам ДНР и ЛНР уже несколько дней. Кроме того, ВСУ обстреляли противотанковой управляемой ракетой и миномётами санитарный автомобиль, в котором находились раненый военный ДНР и спасавшие его жизнь медики. При этом украинской стороной был подтверждён режим прекращения огня, запрошенный Донецкой народной республикой. Санитарная машина была помечена красным крестом на белом фоне. Но всё равно по ней был открыт огонь. Автомобиль полностью сгорел, три человека погибли. «Попадание было в стойку, у колеса. Водитель скончался сразу. Машина загорелась. Спасти не успели, нам не давали подойти. ВСУ били 120-миллиметровыми, с СПГ (станковый противотанковый гранатомет) работали, БМП-2 работало. Четыре часа утюжили. Не давали вытянуть. Люди просто сгорели. Погибли два медика и заместитель командира батальона по работе с личным составом», – рассказал представитель армии ДНР.

– Кто его знает, почему по нашим домам стреляют? Потому что нелюди. Здесь живут в основном старики, пенсионеры… – грустно рассуждает жительница села Долгое (ЛНР). Ей «повезло» в этот раз – боеприпас прошил насквозь сарай. У соседки дела обстоят куда хуже – снаряд влетел прямо в дом.

– Устали мы от обстрелов, – плачет она. – Я хочу мира. Живём как бомжи. Хозяйства нет, не с чего жить…

Долгое с украинских позиций – как на ладони. Куда стреляют, отлично видно. Выходит, цели – дома мирных граждан… В ЛНР называют это военными преступлениями, геноцидом, нарушениями всевозможных конвенций и резолюций. Но мир, которому предложено смотреть на войну Киева с Донбассом через призму американских интересов, глух к голосам, крикам, рыданиям, которые доносятся из непризнанных республик.

США на расстрел украинскими военными санитарного автомобиля ДНР с медиками и раненым, а также на массированные обстрелы ВСУ донецких и луганских городов и сёл отреагировали оперативно. Вашингтон призвал Москву дать согласие на «активную миротворческую миссию ООН». Представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт поведала историю о том, как украинский врач «был убит, когда пытался оказать помощь мирным жителям близ линии соприкосновения», но не вспомнила случаев, когда от рук украинских военных погибали медики ДНР или ЛНР. Это обычный американский взгляд на мир: что в Сирии, что в Донбассе, что в любой другой точке мира, где присутствуют американские интересы, жертвы конфликта на стороне, не поддерживаемой США, не видны, их право на жизнь и безопасность условно.

В этом смысле Донбассу никаких милостей от «активной миротворческой миссии ООН» ждать не стоит: никто не станет осуждать военных и полицейских в голубых касках за применение «ограниченной силы», жертвы которой для американцев будут так же неразличимы, как и жертвы украинских обстрелов.

На призыв Госдепа согласиться на миротворческую армию ответил российский сенатор Алексей Пушков. «Госдеп фактически призывает Москву согласиться на то, чтобы миротворцы ООН сыграли роль оккупационной армии в Донбассе и отдали его на блюдечке киевскому режиму, а он уже проведёт давно намеченную зачистку Донбасса. Схема понятная, но невозможная. Пора бы Госдепу понять это», – написал он в своей ленте Twitter.