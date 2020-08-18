Что ждёт Белоруссию: Гаспарян раскрыл план Тихановской и её "западной партии"

Экс-кандидат в президенты Республики Беларусь недавно выложила своё видеообращение к соотечественникам, в котором заявила, что готова собрать воедино неравнодушных граждан и стать национальным лидером. Что будет, если это произойдёт, в ярких красках описал политолог и публицист Армен Гаспарян.

Он указал, что хоть в штабе Тихановской и говорят, что уважают Россию и "пока" будут ориентироваться на неё в своей внешней политике, ясно, что главная задача "западной партии" в Белоруссии сейчас - оторвать белорусов от России, выйти из ОДКБ и прикончить страну, как они это сделали с Украиной. В Прибалтике тоже поверили националистам в 1990-х, что скоро они без России будут жить, как в Швеции. К чему это привело - всем известно.

"97% всего белорусского экспорта сейчас приходится на РФ. Евросоюзу эти товары не нужны", - предупреждает Армен Гаспарян в своём Telegram-канале.

Напомним, что штаб Тихановской уже продемонстрировал всем, чего от него стоит ожидать, включив в свой координационный совет по трансферу власти писательницу Светлану Алексиевич, известную своими русофобскими взглядами.