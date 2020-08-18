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Что ждёт Белоруссию: Гаспарян раскрыл план Тихановской и её "западной партии"
18 августа 2020, 18:45 • 154 • Политика
Тихановская предложила себя в качестве национального лидера Белоруссии. "Главная задача "западной партии" в Белоруссии сейчас - оторвать белорусов от России, выйти из ОДКБ и прикончить страну, как они это сделали с Украиной", - предупреждает Армен Гаспарян.
Экс-кандидат в президенты Республики Беларусь недавно выложила своё видеообращение к соотечественникам, в котором заявила, что готова собрать воедино неравнодушных граждан и стать национальным лидером. Что будет, если это произойдёт, в ярких красках описал политолог и публицист Армен Гаспарян.
Он указал, что хоть в штабе Тихановской и говорят, что уважают Россию и "пока" будут ориентироваться на неё в своей внешней политике, ясно, что главная задача "западной партии" в Белоруссии сейчас - оторвать белорусов от России, выйти из ОДКБ и прикончить страну, как они это сделали с Украиной. В Прибалтике тоже поверили националистам в 1990-х, что скоро они без России будут жить, как в Швеции. К чему это привело - всем известно.
Напомним, что штаб Тихановской уже продемонстрировал всем, чего от него стоит ожидать, включив в свой координационный совет по трансферу власти писательницу Светлану Алексиевич, известную своими русофобскими взглядами.
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