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Что ждет Венесуэлу? Аналитики Guardian описали четыре наиболее вероятных исхода

31 января 2019, 06:24  •  121 • В мире
Издание Guardian сделало предположение о четырех наиболее вероятных исходах разрешения кризиса в Венесуэле.
Венесуэла в смятении: и Николас Мадуро, и самозванец Хуан Гуайдо утверждают, что являются законным президентом.
Мадуро, который две недели назад был приведен к присяге на свой второй срок после выборов в прошлом году, пользуется как общественной поддержкой, так и поддержкой военных.
Гуайдо популярен у оппозиционеров, диссидентов и западных демократий.
Итак, каковы же варианты развия событий для этой страны и ее 32 миллионов граждан, из них около трех миллионов уже с бежали за границу.
Первый вариант. Мадуро сместят или произойдет военный переворот.
Не лучшим вариантом для жителей Венесуэлы будет военный переворот. Это приведет к авторитаризму власти и еще более сильному экономическому упадку.
Второй вариант. "Народная власть сменит режим", — так его называет Guardian и утверждает, что это самый короткий путь к демократии.
На практике это означает: на пост президента страны придет американской ставленник, как во многих других странах на этом континенте.
Третий вариант, по мнению Guardian, — война.
Мадуро поддерживают военные и высокопоставленные генералы. Многие аналитики опасаются, что Вашингтон может спровоцировать гражданский конфликт в Каракасе. Если же к конфликту присоединятся колумбийские силы, то это будет первая межгосударственная война в Южной Америке за более чем 80 лет.
Четвертый вариант Guardian называет как "Мадуро продержится — но как долго?"
Мадуро дважды пережил предыдущие испытания своей власти. Речь идет о массовых протестах в 2014 и волнениях в 2017 году. На данный момент у Мадуро есть поддержка России, Турции и Кубы. Но на него оказывается беспрецедентное давление ряд латиноамериканских стран. И если высшее руководство армии продемонстрировало поддержку своему главнокомандующему, то некоторые младшие офицеры совершили побеги. Перед Мадуро будет стоять нелегкая задача восстановления экономики, которая еще больше расшатывается попыткой госпереворота.

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