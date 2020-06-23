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Что ждет страну после пандемии: обращение Путина к россиянам

23 июня 2020, 18:00  •  131 • Политика
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Президент намерен обрисовать ситуацию с коронавирусом в России и сообщить о текущем положении дел
Накануне Парада Победы 2020, который перенесли на 24 июня из-за вспышки COVID-19, Владимир Путин обратился к россиянам с экрана телевизора. Напомним, в последний раз президент выступал с речью 11 мая – тогда было объявлено о завершении периода нерабочих дней.
В обращении 23 июня Путин подведет предварительные итоги по ситуации с коронавирусом в России, расскажет, что ждет страну после пандемии и в каком состоянии сейчас экономика. "Утро.ру" следит за выступлением президента в режиме онлайн.
Трансляцию обращения Путина к россиянам ведет телеканал RT.

О коронавирусе

Последние три месяца изменили уклад жизни россиян, отметил президент. В обращении Путин поблагодарил жителей страны за ответственное отношение к своему здоровью и безопасности окружающих.
"Эпидемия резко разделила время на до и после нее",
– заявил Путин, отметив, что в обществе не было растерянности – вся страна объединилась.
Россия смогла ответить на вызов колоссальной сложности. Благодаря своевременным действиям удалось спасти десятки тысяч жизней, отметил Путин, напомнив об ограничительных мерах, которые ввели в России на фоне вспышки коронавируса.
Россия в числе немногих стран мира сумела наладить собственное производство лекарств для лечения коронавируса, подчеркнул глава государства.
"Вирус по-прежнему опасен", – предупредил Владимир Владимирович и призвал россиян быть осторожными, пока не начнется производство препарата от коронавируса.
Вакцина исключительно важна, но это не панацея. Противостоять вирусу возможно лишь прибегнув к целому комплексу мер.
"Поддержать вас ... святая обязанность государства", – обратился Путин к медикам, выразив им благодарность за труд.
О поддержке граждан
Президент рассказал о материальной поддержке тех, кто борется с коронавирусом.Стимулирующие выплаты медикам решено продлить на июль и август. Они освобождаются от налогов и будут учитываться при начислении отпускных. Соцработникам Путин предложил продлить выплаты до 15 сентября.
С 1 января Путин предложил повысить ставку НДФЛ с 13 процентов до 15 для тех, кто зарабатывает свыше 5 миллионов в год. Повышенной ставкой будет облагаться часть дохода, превышающая 5 миллионов рублей. Эти деньги пойдут на лечение детей с орфанными заболеваниями, средства диагностики и реабилитации.


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