Что ждет страну после пандемии: обращение Путина к россиянам

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

Президент намерен обрисовать ситуацию с коронавирусом в России и сообщить о текущем положении дел

Накануне Парада Победы 2020, который перенесли на 24 июня из-за вспышки COVID-19, Владимир Путин обратился к россиянам с экрана телевизора. Напомним, в последний раз президент выступал с речью 11 мая – тогда было объявлено о завершении периода нерабочих дней.

В обращении 23 июня Путин подведет предварительные итоги по ситуации с коронавирусом в России, расскажет, что ждет страну после пандемии и в каком состоянии сейчас экономика. "Утро.ру" следит за выступлением президента в режиме онлайн.

Трансляцию обращения Путина к россиянам ведет телеканал RT.

О коронавирусе

Последние три месяца изменили уклад жизни россиян, отметил президент. В обращении Путин поблагодарил жителей страны за ответственное отношение к своему здоровью и безопасности окружающих.

"Эпидемия резко разделила время на до и после нее",

– заявил Путин, отметив, что в обществе не было растерянности – вся страна объединилась.

Россия смогла ответить на вызов колоссальной сложности. Благодаря своевременным действиям удалось спасти десятки тысяч жизней, отметил Путин, напомнив об ограничительных мерах, которые ввели в России на фоне вспышки коронавируса.

Россия в числе немногих стран мира сумела наладить собственное производство лекарств для лечения коронавируса, подчеркнул глава государства.

"Вирус по-прежнему опасен", – предупредил Владимир Владимирович и призвал россиян быть осторожными, пока не начнется производство препарата от коронавируса.

Вакцина исключительно важна, но это не панацея. Противостоять вирусу возможно лишь прибегнув к целому комплексу мер.

"Поддержать вас ... святая обязанность государства", – обратился Путин к медикам, выразив им благодарность за труд.

О поддержке граждан

