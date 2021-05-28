Что ждет Сирию после скандальной победы Асада - мнение политолога

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Предрешенные результаты выборов не гарантируют стабильности, уверен эксперт

Башар Асад одержал победу на президентских выборах в Сирии – за него проголасовало 95,1% избирателей. Соединенные Штаты, Евросоюз и Турция отказываются признавать итоги голосования, называя кампанию фарсом. Главным лейтмотивом политика стало окончание войны в стране и уничтожение радикальных ячеек.

В кампании также участвовали представитель социалистов Абдалла Абдалла и Махмуд Марей, который выдвигался от социал-демократов. Оба признавали, что одержать победу в выборах будет крайне непросто.

Как отметил востоковед Кирилл Семенов, выборы на пост главы государства в Сирии уже давно проводятся лишь из уважения к традиции. С другой же стороны, можно заявить о прорыве – впервые за долгие годы в бюллетене граждане смогли сделать выбор между тремя кандидатами. До этого же был только Асад.

Тем не менее, считает специалист, президентская кампания в САР не соответствует резолюции ООН о конституционной реформе и формировании переходного органа власти. Победа, которую пока только предрешили, явно не гарантирует государству стабильности.

Сирия по-прежнему страдает от внутренних расколов на противников Асада и тех, кто его поддерживает. Ряд регионов подконтрольны Штатам с Турцией. Существенное влияние имеют и Россия с Ираном.

"Все эти внешние игроки будут воздействовать на процессы в той же степени, что и Асад", – выразил мнение эксперт в комментариях для РИА "Новости".

Запад же, полагает специалист, вовсе не рассматривает сирийскую повестку в качестве основной – республика уже миновала широкомасштабную войну, и европейским государствам теперь не грозят новые потоки рвущихся беженцев.

Асад проявил своего рода символизм в выборе избирательного участка – вместе с женой он посетил Думу, в которой десять лет назад начались первые протесты против правительства. Радикалы руководили оттуда наступлением. Два года назад город удалось вернуть под контроль властей с помощью России.

Ранее сообщалось, что в сирийском городе Дераа произошел взрыв во время выборов президента страны.