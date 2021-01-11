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Что ждет Россию после назначения нового главы ЦРУ: эксперт дал оценку

11 января 2021, 20:25  •  148 • Политика
Уильям Бернс. Фото: Anvar Galeev/Russian Look|www.globallookpress.com
Шефом внешней разведки Штатов станет профессиональный дипломат
Бывший посол США в РФ Уильям Бернс в должности главы ЦРУ, скорее всего, будет придерживаться прагматичного подхода в отношении России, несмотря на жесткие высказывания в адрес Москвы в последние годы. Так прокомментировал директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов сегодняшнюю новость о том, что избранные президент Джо Байден выдвинул 64-летнего дипломата на пост шефа Центрального разведывательного управления страны.
Эксперт отметил, что хорошо знаком с Бернсом со времен, когда тот возглавлял американскую дипмиссию в нашей стране. Кортунов назвал его одним из самых профессиональных и квалифицированных дипломатов. При этом признал, что тот, уже покинув Москву, в своих последних заявлениях и статьях критиковал российское руководство и в целом внешнюю политику нашей страны. Одновременно директор РСМД не считает Бернса идеологическим русофобом.
"Это человек, который, я думаю, будет занимать прагматическую позицию в отношении не только России, но и в целом американской внешней политики", – цитирует РИА "Новости" Кортунова.
По его мнению, бывший посол гораздо удобнее чувствовал бы себя на посту главы Госдепа, но эту должность Байден зарезервировал для Энтони Блинкена, который является более лояльной фигурой, чем самостоятельный Бернс. Эксперт подчеркнул, что президенты США всегда по-разному относились к ЦРУ и Пентагону – одни отдавали предпочтение внешней разведке, другие опирались на военное ведомство.
"Пока сказать трудно, каким будет расклад внутри администрации Байдена, но конечно, можно предположить, что Бернс будет заметной фигурой", – подытожил Кортунов.
Добавим, Бернс руководил американской дипмиссией в Москве с 2005 по 2008 годы. В 2011–2014 годах он был первым замгоссекретаря. Последние несколько лет является президентом Фонда Карнеги. О том, что Байден выдвинул его на должность шефа ЦРУ стало известно из заявления, обнародованного в понедельник, 11 января, на сайте переходной команды 46 президента США.

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