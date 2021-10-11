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Что ждет российско-австрийские отношения при новом канцлере

11 октября 2021, 16:30  •  47 • Политика
Фото: Bernd Kappelmeyer/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Глобальных перемен ждать не стоит, считают политологи
Эксперты рассказали, как назначение Александера Шалленберга на пост канцлера Австрии скажется на отношениях с Россией. 
Политолог Тимофей Бородачев уверен, что отставка Себастьяна Курца вряд ли способна кардинальным образом изменить риторику российско-австрийских отношений, поэтому на глобальные перемены надеяться пока не приходится. 
"Позиция не изменится, просто остальные будут делать то же самое, но не говорить об этом так открыто",
– заключил Бородачев в разговоре с "Известиями". 
С коллегой согласился и другой эксперт, Владимир Швейцер. Глава отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН указал на то, что на данный момент у России с Австрией наиболее стабильные отношения, если рассматривать всех участников Европейского союза. 
"И они, я думаю, останутся такими и при новой власти", 
– подытожил Швейцер. 
Напомним, что ранее эксперты назвали возможную причину отставки Курца с поста канцлера Австрии. Владимир Шаповалов считает, что всему виной позиция политика по России. 
Если верить официальной версии, экс-канцлер подозревается в использовании бюджетных средств для проведения социальных опросов с положительными для власти результатами. Но не исключено, что желание Курца наладить отношения с Москвой сыграло с ним злую шутку. В итоге политик стал жертвой "провокации немецких спецслужб". 

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